Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.4 комментария
Производитель рассказал об электромотоцикле Aurus Merlon
Появившийся на инаугурации президента Владимира Путина электромотоцикл Aurus Merlon может ехать со скоростью до 240 километров в час, имеет большой запас хода и может эксплуатироваться при температуре до минус 25 градусов, заявляют его разработчики.
Разработка Aurus Merlon началась в 2019 году по поручению Минпромторга, основное назначение модели – круглогодичное сопровождение кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий, говорится на сайте разработчика мотоцикла – научного инжинирингового центра НАМИ.
Пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт, максимальный крутящий момент – 350 Нм. Он может разгоняться более чем до 240 км/ч, время разгона до 100 километров в час составляет 4 секунды. Имеет запас хода 200 км, емкость батареи – 21 кВт. ч.
Ехать без подзарядки машина может до 200 километров. Эта модель может эксплуатироваться при температурах до минус 25 градусов, способна ездить по скользкой поверхности с высокой скоростью и может использоваться с боковым прицепом – коляской.
Помимо подогрева рукояток руля и сидения, многофункциональной сенсорной приборной панели, системы обеспечения безопасного движения (ABS), функции быстрой зарядки, энергоемкой подвески с возможностью регулировки, мотоцикл оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, электроприводом ветрового стекла, возможностью движения задним ходом, беспроблемной ременной передачей, интегрированными в корпус дугами безопасности.
Aurus Merlon спроектировали в государственном научном центре НАМИ, там же производится большая часть деталей и компонентов мотоцикла. Прототип электромотоцикла представили широкой публике на международной промышленной выставки «Иннопром-2022». А впервые эти электромотоциклы были использованы в кортеже президента в ходе инаугурации Владимира Путина. Сам глава государства отправился на мероприятие на обновленном Aurus.
Сейчас рассматривается и прорабатывается возможность коммерческой версии момоциклов Aurus Merlon.