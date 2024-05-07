После благодарственного молебна в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века (фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС)

Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка сопровождают все торжественные этапы инаугурации от начала и до конца (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

Владимир Путин под звуки встречного марша и фанфар прошел по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принес присягу (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

Американский актер Стивен Сигал был среди гостей на церемонии инаугурации. Для него это второе участие в подобном мероприятии. Впервые он побывал на инаугурации Владимира Путина в 2018 году (фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Во время принесения присяги на Конституции обязательно присутствует знак президента России – орден с золотой цепью (фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

В Кремле было много представителей творческой интеллигенции, в том числе композитор Александра Пахмутова (фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС)

Приглашенные на инаугурацию гости старались запечатлеть этот исторический момент. На снимке первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, гимнастки Дина и Арина Аверины (слева направо) (фото: Михаил Синицын/POOL/ТАСС)

Из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца Владимир Путин доехал в кортеже. Для президента оборудовали обновленную модель отечественного лимузина Aurus Senat (фото: Алексей Бабушкин/ТАСС)

В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Владимира Путина, который вступил в должность президента России. Путин поклялся при осуществлении полномочий главы государства уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации (фото: Александр Казаков/ТАСС)

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Инаугурация президента Владимира Путина

Зеленский в розыске. Что это значит? МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

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