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    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

    34 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    14 комментариев
    7 мая 2024, 17:12 • Фоторепортаж

    Инаугурация Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце

    В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Владимира Путина, который вступил в должность президента России. Путин поклялся при осуществлении полномочий главы государства уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации (фото: Александр Казаков/ТАСС)

    Из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца Владимир Путин доехал в кортеже. Для президента оборудовали обновленную модель отечественного лимузина Aurus Senat (фото: Алексей Бабушкин/ТАСС)

    Приглашенные на инаугурацию гости старались запечатлеть этот исторический момент. На снимке первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, гимнастки Дина и Арина Аверины (слева направо) (фото: Михаил Синицын/POOL/ТАСС)

    Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) перед церемонией инаугурации (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)

    В Кремле было много представителей творческой интеллигенции, в том числе композитор Александра Пахмутова (фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС)

    Солдат Президентского полка выносит специальный экземпляр Конституции на церемонии инаугурации (фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС)

    Во время принесения присяги на Конституции обязательно присутствует знак президента России – орден с золотой цепью (фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

    Американский актер Стивен Сигал был среди гостей на церемонии инаугурации. Для него это второе участие в подобном мероприятии. Впервые он побывал на инаугурации Владимира Путина в 2018 году (фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

    Владимир Путин под звуки встречного марша и фанфар прошел по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принес присягу (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин представляли законодательную власть РФ во время инаугурации (фото: Александр Казаков/РИА Новости)

    Артиллерийский салют в честь инаугурации президента России Владимира Путина (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)

    После принесения присяги Владимир Путин посетил церемонию представления личного состава Президентского полка на Соборной площади Кремля (фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС)

    Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка сопровождают все торжественные этапы инаугурации от начала и до конца (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

    После благодарственного молебна в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века (фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС)

    Московский Главпочтамт выпустил почтовые марки, посвященные вступлению в должность президента Владимира Путина. Тираж марок номиналом 29 рублей составит 156 тысяч (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

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