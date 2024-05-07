Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.3 комментария
Инаугурация Владимира Путина прошла в Большом Кремлевском дворце
В Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация Владимира Путина, который вступил в должность президента России. Путин поклялся при осуществлении полномочий главы государства уважать и сохранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации (фото: Александр Казаков/ТАСС)
Из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца Владимир Путин доехал в кортеже. Для президента оборудовали обновленную модель отечественного лимузина Aurus Senat (фото: Алексей Бабушкин/ТАСС)
Приглашенные на инаугурацию гости старались запечатлеть этот исторический момент. На снимке первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, гимнастки Дина и Арина Аверины (слева направо) (фото: Михаил Синицын/POOL/ТАСС)
Актер и режиссер Иван Охлобыстин (в центре) перед церемонией инаугурации (фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости)
В Кремле было много представителей творческой интеллигенции, в том числе композитор Александра Пахмутова (фото: Вячеслав Прокофьев/POOL/ТАСС)
Солдат Президентского полка выносит специальный экземпляр Конституции на церемонии инаугурации (фото: Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС)
Во время принесения присяги на Конституции обязательно присутствует знак президента России – орден с золотой цепью (фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Американский актер Стивен Сигал был среди гостей на церемонии инаугурации. Для него это второе участие в подобном мероприятии. Впервые он побывал на инаугурации Владимира Путина в 2018 году (фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Владимир Путин под звуки встречного марша и фанфар прошел по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принес присягу (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин представляли законодательную власть РФ во время инаугурации (фото: Александр Казаков/РИА Новости)
Артиллерийский салют в честь инаугурации президента России Владимира Путина (фото: Станислав Красильников/РИА Новости)
После принесения присяги Владимир Путин посетил церемонию представления личного состава Президентского полка на Соборной площади Кремля (фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС)
Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка сопровождают все торжественные этапы инаугурации от начала и до конца (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
После благодарственного молебна в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века (фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС)
Московский Главпочтамт выпустил почтовые марки, посвященные вступлению в должность президента Владимира Путина. Тираж марок номиналом 29 рублей составит 156 тысяч (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)