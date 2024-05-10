Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех человек
В результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в центре Петербурга погибли четыре человека, еще шесть человек пострадали, сообщили в оперативных службах.
По последним данным, в результате падения автобуса из 15 пассажиров автобуса, четыре человека погибли, еще четверо – в состоянии клинической смерти, передает РИА «Новости».
Собеседник ТАСС сообщил, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время поисково-спасательные работы завершены
Полиция возбудила уголовное дело по факту падения автобуса в реку в Петербурге по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Водитель автобуса доставлен в полицию.
Ранее сообщалось, что в результате падения в реку автобуса в Петербурге погиб один человек.
Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.