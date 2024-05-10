Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех человек

Tекст: Вера Басилая

По последним данным, в результате падения автобуса из 15 пассажиров автобуса, четыре человека погибли, еще четверо – в состоянии клинической смерти, передает РИА «Новости».

Собеседник ТАСС сообщил, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время поисково-спасательные работы завершены

Полиция возбудила уголовное дело по факту падения автобуса в реку в Петербурге по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Водитель автобуса доставлен в полицию.

Ранее сообщалось, что в результате падения в реку автобуса в Петербурге погиб один человек.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.