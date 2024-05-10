Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
После падения автобуса в реку в Петербурге погиб один человек
В результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в центре Петербурга погиб один человек, еще пять госпитализированы, сообщили в оперативных службах.
Кроме того, двум пострадавшим реанимационные мероприятия проводят на месте происшествия, передает ТАСС.
Губернатор Петербурга Александр Беглов лично координирует работу ведомств на месте. Он уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что в спасательных работах участвуют 69 человек и 18 единиц техники.
Ранее автобус с 20 пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.