Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Автобус с пассажирами упал в Мойку в центре Петербурга
Пассажирский автобус, в котором, предположительно, находились 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД по городу и области.
В полиции уточнили, что падение пассажирского автобуса с моста в реку Мойку произошло в районе дома № 69 на Большой Морской улице, передает ТАСС.
В данный момент пострадавших пассажиров вытаскивают из воды, на месте работает МЧС. Предварительно, в салоне в момент ЧП находились 20 человек.