Дамбу в Орске подвела эксплуатация

Эксперт Тетельмин: объяснил механизм разрушения дамбы в Орске

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу утром появились сообщения о том, что насыпная дамба в городе Орск Оренбургской области не выдержала напора воды и полностью разрушилась. Это произошло из-за резкого подъема уровня воды в реке Урал. Однако позднее власти области, как передает ТАСС, опровергли информацию о разрушении дамбы. Они указали на приостановление течения на одном из двух повреждений на дамбе.

О прорыве в результате активного снеготаяния и подъема уровня рек стало известно в пятницу вечером. Эвакуация местных жителей началась еще до появлений сообщений о ЧП – когда в двух местах дамбы появились протечки. Согласно последним данным, свыше 700 человек находятся в пунктах временного размещения в школах. Эвакуируют жителей двух из трех районов Орска – Ленинского и Советского. Власти города заранее подготовили шесть пунктов временного размещения.

По предварительной оценке, паводком подтоплено более 4 тыс. жилых домов и более 10 тыс. жителей. Под водой оказалась половина Старого города в Орске. В зоне затопления были обнаружены тела не менее четырех человек. Однако официально пока подтверждена гибель двух человек.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ночью может сложиться критическая ситуация. По его словам, времени на уговоры нет, он потребовал от всех жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления. Градоначальник предупредил, что отказавшихся добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

По информации властей, вода из Орска уйдет за полторы-две недели. По словам мэра города Василия Козупицы, количество мест в пунктах временного размещения намного больше, чем прибывает людей. «В местах временного размещения можно находиться до трех суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдет в течение двух-трех дней, она уйдет через полторы-две недели, а может быть и более», – сказал Козупица.

Как сообщают в оперативных службах, уровень воды в реке Урал продолжает расти. У Оренбурга он приблизился к опасной отметке в 8 метров 55 сантиметров (опасной считается отметка в 9 метров 30 сантиметров). Одна из причин – растущий объем сброса воды с Актюбинского водохранилища.

Как пояснили РБК в управлении информполитики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, протяженность дамбы составляет несколько километров. В ночь на субботу был поврежден участок примерно в десять метров. Это произошло в месте пиковой нагрузки воды.

Орская дамба расположена вдоль рек Урал, Орь и в районе Коровьего озера. 200-тысячный город разделен Уралом на две части. Дамба защищает территории Старого города от затоплений в период весенних половодий. В общей сложности площадь исторической части Орска составляет 600 га.

В пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отмечали, что дамба представляет собой «не гидротехническое сооружение», а защищает проезжую часть местной дороги. «Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый. Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем», – заявили в пресс-службе губернатора.

Паслер уже решил вдвое увеличить размер выплат пострадавшим от паводка. Он отметил, что необходимо, прежде всего, обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Пострадавшие получат 20 тыс. рублей на человека. При утрате имущества – от 50 до 100 тыс. рублей на каждого.

Как сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале, Сакмарская, Орская и Медногорская теплоэлектростанции (ТЭЦ) Орска работают в штатном режиме. Специалисты отслеживают уровень рек Урала и Сакмары, принимаются меры, чтобы не допустить остановки станций. Остается приостановленной работа котельной «Дубки» в связи с эвакуацией жителей этого района.

Решение о строительстве дамбы было принято в 2006 году после нескольких техногенных аварий и наводнений. Согласно проекту, было построено 18 водопропускных устройств в разных частях Орска. Дамба возводилась постепенно. Вторая очередь завершилась к весне 2013 года, введение ее в эксплуатацию произошло в 2014-м.

В 2020 году Ростехнадзор в ходе плановой проверки выявил 38 замечаний для устранения до 2022 года, но не мог проверить выполнение своего предписания в условиях моратория на внеплановые проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии.

Западно-Уральским управлением Ростехнадзора направлялись предостережения в адрес управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска о недопустимости нарушений обязательных требований об ограничении проезда по гребню дамбы и о необходимости аттестации руководителя эксплуатирующей организации по вопросам безопасности ГТС.

Кроме того, в январе этого года Ростехнадзор требовал, чтобы в УЖКДХТ представили информацию о ходе подготовки гидротехнических сооружений к пропуску половодья, и получил в марте ответ, что «в паводковый период проводятся визуальные наблюдения ГТС, контролируется состояние водопропускных сооружений и их работоспособность, наличие подтоплений и затоплений, наличие размывов и русла, состояние откосов, гребня».

Прокуроры уже потребовали возбудить дело по ст. 293 («Халатность») и 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Проверка находится на особом контроле прокурора области. В Следственном комитете в субботу сообщили о решении возбудить уголовное дело. По информации пресс-службы областного УМВД, в зону подтопления направлены 200 полицейских для охраны правопорядка и содействия сотрудникам МЧС.

Участвовавший в постройке дамбы директор АО «Спецстрой» Сергей Комаров сообщил, что в результате инцидента гребень дамбы остался целым. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», специалист отметил, что внутри сооружение промыло, и причиной этого мог стать человеческий фактор. Дамбу могли пробурить для сбрасывания сточных вод. Согласно другой версии, дамбу повредили грызуны.

Комаров уверен, что нужно поскорее уменьшить приток воды с помощью бутового камня. «Потом с мокрой стороны можно было бы его забить более мелким грунтом, допустим, отсевом или песком», – предположил эксперт.

«На крыс и прочих грызунов рассчитывать не приходится. Сыпучие грунты, из которого была сделана эта дамба, подвержены такому явлению как механическая суффозия. Через дамбу, которая держит напор воды, всегда идет фильтрация, которая сначала выносит мелкодисперсные частицы, затем средние – пока проницаемость не станет очень высокой. И после этого вода начинает выносить крупный грунт и образуется проран (проток)», – пояснил Владимир Тетельмин, доктор технических наук.

Специалист подчеркивает, что дамбы должны регулярно обследоваться на предмет состояния откосов, нет ли оползаний грунта. Главную ответственность за состояние дамбы всегда несут эксплуатационники. Дамба в Орске не выдержала напора со стороны своего основания, а не гребня.

«Если бы перелив произошел через гребень, образовалось бы огромное отверстие, но в данном случае просто не досмотрели. ЧП можно было бы предотвратить, если бы в ходе проверки был обнаружен выход воды на низовую грань.

В таком случае необходимо герметизировать это место, наложить, например, несколько бетонных плит, чего не было сделано. Поэтому есть вопросы к тому, кто эксплуатирует эту дамбу», – считает спикер.

Он особо подчеркнул, что все выявленные Ростехнадзором замечания должны были быть устранены. «Если не устранили, то получите результат – самую настоящую катастрофу. Если бы нарушения были устранены, наверняка, не произошло бы то, что мы сегодня наблюдаем», – уверен доктор технических наук.

По его словам, в этому году весь регион оказался в зоне сильнейших паводков. Тетельмин связывает это с глобальным потеплением – количество осадков каждое десятилетие увеличивается на один процент.

«С каждым годом стихийные бедствия будут все сильнее. Мы должны привыкать к этим бедствиям. В этом году были затронуты даже степные зоны Казахстана, который постоянно испытывает недостаток воды. И Омская область – степная равнина – тоже сейчас вся под водой. Так что все это можно было предвидеть. Снега выпало много, паводок предполагался очень обильный. Дамбу надо было усилить, чтобы коэффициент запаса был большой, но этого не было сделано», – подчеркнул академик.