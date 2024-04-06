Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
Дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена
Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал, сообщают в оперативных службах.
Отмечается, что уровень воды в реке Урал из-за полного разрушения дамбы продолжает расти, передает ТАСС.
Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. В результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. В зоне затопления в Орске обнаружены тела трех человек.