Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
В Оренбургской области паводком подтоплено более 2,5 тыс. жилых домов
В Оренбургской области в результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
По данным оренбургских властей, подтопление затронуло 102 населенных пункта в 29 муниципальных образованиях. Эвакуировано 4208 человек, из них 1019 детей. При этом 427 человек, включая 132 ребенка, размещены в пунктах временного размещения, передает РИА «Новости».
В данный момент уровень воды в реках постепенно снижается.
Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться.