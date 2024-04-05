В оренбургском Орске прорвало дамбу

Самолет с необычным крылом получил разрешение на первый полет

Tекст: Валерия Городецкая

Ожидается, что Pathfinder совершит первый полет в 2027 году, пишет CNN.

Технология «смешанного крыла» схожа со схемой «летающего крыла», используемой в военных самолетах, но «смешанное крыло» имеет больший объем в средней части, поясняет издание. НАСА заявляет, что эта технология «помогает увеличить экономию топлива и создает большие площади полезной нагрузки (грузовой или пассажирской) в центральной части корпуса самолета».

Несмотря на огромные перспективы, конструкция «смешанного крыла» сталкивается с рядом препятствий, в частности, повышенной аэродинамической сложностью, которая может затруднить проектирование и испытания, рядом нормативных и сертификационных проблем, отметил авиационный аналитик консалтинговой фирмы AviationValues Бэйли Майлз. Кроме того, форма такого крыла может не подходить для существующей инфраструктуры аэропортов, добавил он.