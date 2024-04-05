Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
В оренбургском Орске прорвало дамбу
В Орске Оренбургской области прорвало дамбу
В Орске Оренбургской области прорвало дамбу, что привело к эвакуации около 10 тыс. человек, сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что в результате прорыва подтоплению может подвергнуться до 4 тыс. частных жилых домов, в которых проживают до 10 тыс. человек. Как указал источник, из зоны затопления уже эвакуированы люди, передает ТАСС.
Власти региона принимают меры по ликвидации последствий ЧП.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок. Кроме того, в Оренбургскую область решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком.