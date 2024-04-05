Два самолета МЧС направлены в Оренбургскую область для борьбы с паводком

Кучера назвал Лазареву «мразью» за поддержку атак на российские города

Кучера раскритиковал Лазареву за ее поддержку атак на российские города

Tекст: Кристина Цыцура

В своем посте в социальных сетях Кучера выразил недоумение и разочарование, подчеркнув, что за 20 лет знакомства он не мог представить, что Лазарева способна на подобные высказывания, пишет Газета.ру.

«Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», – написал Кучера.

Ранее артистка в ходе интервью признала, что испытывает радость от атак на российские города.