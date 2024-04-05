Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Два самолета МЧС направлены в Оренбургскую область для борьбы с паводком
В Оренбургскую область направят два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком, соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Александр Куренков.
В город Орск Оренбургской области вылетели два Ил-76 со спасателями на борту, сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.
Свыше 100 специалистов отряда «Центроспас» и Центра по проведению операций особого риска «Лидер» МЧС усилят группировку в сложных районах региона.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль положительно оценивает работу в регионах по последствиям ликвидации паводка.