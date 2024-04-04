Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.0 комментариев
Песков: Кремль позитивно оценивает борьбу с паводками в регионах
В Кремле положительно оценивают работу губернаторов Алтайского края и Оренбургской области Виктора Томенко и Дениса Паслера, связанную с ликвидацией последствий паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очень позитивно», – ответил Песков на вопрос, как Кремль оценивает работу властей по ликвидации паводков, передает ТАСС.
Накануне президент Владимир Путин заслушал доклады Томенко и Паслера, напомнил Песков. Он отметил, что все главы регионов и руководство регионов «на личном уровне принимает участие в борьбе с последствиями стихии».
Напомним, ранее руководитель поселка Солнечное в Алтайском крае Алексей Дуров пожаловался, что был вынужден перемещаться по затопленной улице населенного пункта вплавь, передает «Газета.Ru». При этом руководитель Первомайского района Юлия Фролова, в котором находится Солнечное, раскритиковала главу поселка. Она отметила, что в сложной ситуации главы органов местного самоуправления всех уровней должны заниматься ликвидацией последствий стихийных бедствий, а «не тратить время на купание в сточных водах».
По ее словам, ситуацию с паводком в Солнечном удалось стабилизировать. Вода сохранилась в самых низких точках села, она больше не представит проблем для жизни людей.
Для устранения последствий паводка задействовали восьмерых человек и четыре мотопомпы.