Песков: Кремль позитивно оценивает борьбу с паводками в регионах

Tекст: Алексей Дегтярев

«Очень позитивно», – ответил Песков на вопрос, как Кремль оценивает работу властей по ликвидации паводков, передает ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин заслушал доклады Томенко и Паслера, напомнил Песков. Он отметил, что все главы регионов и руководство регионов «на личном уровне принимает участие в борьбе с последствиями стихии».

Напомним, ранее руководитель поселка Солнечное в Алтайском крае Алексей Дуров пожаловался, что был вынужден перемещаться по затопленной улице населенного пункта вплавь, передает «Газета.Ru». При этом руководитель Первомайского района Юлия Фролова, в котором находится Солнечное, раскритиковала главу поселка. Она отметила, что в сложной ситуации главы органов местного самоуправления всех уровней должны заниматься ликвидацией последствий стихийных бедствий, а «не тратить время на купание в сточных водах».

По ее словам, ситуацию с паводком в Солнечном удалось стабилизировать. Вода сохранилась в самых низких точках села, она больше не представит проблем для жизни людей.

Для устранения последствий паводка задействовали восьмерых человек и четыре мотопомпы.