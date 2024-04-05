Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
В Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 3 тыс. человек
В Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что в настоящее время подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах, передает ТАСС.
Утром 5 апреля в пресс-службе МЧС России сообщалось о 2176 эвакуированных.
В пятницу в Оренбургскую область решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль положительно оценивает работу в регионах по последствиям ликвидации паводка.