Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться

Мэр Оренбурга Салмин призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал

Tекст: Антон Антонов

В зоне риска оказались районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок им. Куйбышева. Кроме того, подтопление грозит СНТ у поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, передает РИА «Новости».

Салмин в Telegram сообщил, что за сутки уровень воды поднялся на 91 см – до 778 см, что превышает уровень «неблагоприятного значения». Как подчеркнул мэр Оренбурга, «вода продолжает прибывать», подтоплено свыше 300 домовладений и 750 участков, в этих районах отключат электро- и газоснабжение.

Мэр призвал жителей перебраться «к родным или знакомым или в пункты временного размещения», не дожидаясь, когда «ситуация станет угрожающей». «Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее», – заявил он.

Напомним, в пятницу сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано более 3 тыс. человек, в том числе свыше 700 детей. В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Позднее стало известно, что в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.