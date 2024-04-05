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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    9 комментариев
    5 апреля 2024, 22:24 • Новости дня

    Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться

    Мэр Оренбурга Салмин призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал

    Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за подъема уровня реки Урал сложилась критическая ситуация, жителям пригородных поселков и СНТ нужно срочно эвакуироваться, заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

    В зоне риска оказались районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок им. Куйбышева. Кроме того, подтопление грозит СНТ у поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, передает РИА «Новости».

    Салмин в Telegram сообщил, что за сутки уровень воды поднялся на 91 см – до 778 см, что превышает уровень «неблагоприятного значения». Как подчеркнул мэр Оренбурга, «вода продолжает прибывать», подтоплено свыше 300 домовладений и 750 участков, в этих районах отключат электро- и газоснабжение.

    Мэр призвал жителей перебраться «к родным или знакомым или в пункты временного размещения», не дожидаясь, когда «ситуация станет угрожающей». «Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее», – заявил он.

    Напомним, в пятницу сообщалось, что в Оренбургской области из-за подтопления эвакуировано более 3 тыс. человек, в том числе свыше 700 детей. В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Позднее стало известно, что в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.

    4 апреля 2024, 23:23 • Новости дня
    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах

    В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису

    Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении в Апатитах неизвестного, сообщила его пресс-служба.

    «На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

    Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.

    В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .

    Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.

    Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

    С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

    21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.

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    5 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной

    RT: Юлия Навальная может потерять роль лидера оппозиции России из-за проблем с алкоголем

    Стало известно о проблемах с алкоголем у Юлии Навальной
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Супруга Алексея Навального Юлия испытывает проблемы с алкоголем, поэтому западные кураторы задумались о смене лидера несистемной российской оппозиции, сообщает RT со ссылкой на источники в окружении Навальной.

    По данным RT, новым руководителем может стать дочь Юлии Навальной Дарья. Навальная-младшая, как отмечают источники, является более выгодным кандидатом на эту роль: девушка окончила Стенфордский университет в США, лучше интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема.

    Тем временем Юлия отдает предпочтение организуемым спонсорами оппозиции светским мероприятиям, а активная политическая деятельность отошла на второй план.

    При этом прежние соратники Навального – Мария Певчих и Леонид Волков (признаны иноагентами в России), находящиеся в конфликте на почве лидерства в ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в России), не хотят, чтобы несистемную российскую оппозицию возглавлял кто-то из Навальных. Они консультируются с кураторами в США и Британии, пытаясь найти альтернативные варианты.

    В феврале стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии.

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    5 апреля 2024, 17:20 • Новости дня
    Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске

    Лариса Гузеева начала передвигаться на коляске после перелома ноги

    Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях видео, в котором она передвигается по аэропорту в инвалидной коляске.

    Гузеева сообщила, что сломала ногу, и ей предстоит встреча со своими фанатами в Ессентуках. «А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», – передает «Московский комсомолец» слова телеведущей.

    На видео рядом с Гузеевой идет актер Эвклид Кюрдзидис, который несет ее костыли. Гузеева пошутила, что он ее верный оруженосец.

    Ранее Лариса Гузеева раскрыла новую концепцию шоу «Давай поженимся».

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    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

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    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

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    5 апреля 2024, 13:22 • Новости дня
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    @ t.me/moscowtop

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Новые Ватутинки сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагается, что мемориал подожгли неизвестные.

    Установленный местными жителями мемориал сожгли в ночь на 5 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

    Ранее СК России сообщил, что есть связь между террористическим актом в «Крокусе» и проведением специальной военной операции.

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    5 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Подпольщики подожгли бойцов ВСУ в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На железнодорожной станции Купянск-Узловой неизвестный бросил «коктейль Молотова» в солдат ВСУ, разгружавших военный груз. В результате трое военнослужащих получили серьезные ожоги, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко.

    По его словам, в четверг неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в группу украинских военных, разгружавших военный эшелон, в результате чего разгрузочные работы были приостановлены почти на три часа, а трое украинских боевиков получили серьезные ожоги и были отправлены в медучреждение, передает РИА «Новости».

    Ранее подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове.

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    5 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, в связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.

    Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    5 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    Поражение Abrams с динамической защитой попало на видео
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение американского танка Abrams с динамической защитой ARAT-1 дронами группировки российских войск «Центр» сняли на видео.

    Танк подбили двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки «Центр» под Авдеевкой, эту машину уничтожили несколько недель назад, сообщил источник в Минобороны России РИА «Новости».

    На замедленном повторе заметна американская динамическая защита ARAT-1, установленная на фартуках корпуса Abrams.


    Первым дроном танк удалось остановить, пройдя сквозь его защиту. Второй дрон его добил.

    ARAT создали специально для М1А1 и М1А2 Abrams после войны в Ираке 2004 года. Система базируется на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), предназначенных для Bradley.

    По данным из открытых публикаций, изначально киевский режим не получал Abrams и Bradley с динамической защитой, но в начале 2024 года появились танки с блоками ARAT-1.

    О последнем уничтоженном Abrams Минобороны России сообщало 1 апреля.

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    5 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов

    Президент ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов» за желание ехать на ОИ

    Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Желающих выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже российских теннисистов следует считать «командой иноагентов», которые играют за себя, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    Поздняков в своем Telegram-канале отметил, что с большим уважением относится к достижениям мастеров на кортах, но они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают и говорят, что «играют за себя». Кроме того, теннисисты осуждают политику России и спецоперацию. По его словам, «наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

    Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, «командой бомжей». Первая ракетка России Даниил Медведев не согласился с мнением Винер.

    Кроме того, Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде.

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    5 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ

    Лукашенко согласовал начало процесса приостановки ДОВСЕ

    Белоруссия начала процесс приостановки ДОВСЕ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на внесение в палату представителей Национального собрания республики законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ.

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе был ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году, напоминает БелТА.

    Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган также подписал указ о том, что республика выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 8 апреля. А в конце марта соответствующий указ подписал президент Польши Анджей Дуда.

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    5 апреля 2024, 10:25 • Новости дня
    Напавшего на губернатора Чибиса преступника обезвредил ветеран СВО

    Хинштейн: Напавшего на губернатора Чибиса преступника обезвредил ветеран СВО

    Напавшего на губернатора Чибиса преступника обезвредил ветеран СВО
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер спецназа ОМОН, который задержал мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, будет представлен к награде, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что в момент нападения омоновец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он среагировал на ситуацию мгновенно, бросившись к преступнику, который продолжал удерживать губернатора.

    Офицер, по информации Хинштейна, буквально отшвырнул нападавшего от Чибиса, однако тот оказал сопротивление, и омоновцу пришлось применить оружие. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем ранил преступника в ногу. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции.

    Росгвардейцу 41 год, он принимал участие в специальной военной операции, является ветераном боевых действий, лейтенант полиции, рассказал депутат. Служит в органах правопорядка с 2007 года, сейчас является командиром отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии. Женат, у него две маленькие дочери, добавил Хинштейн.

    Ранее в пятницу Чибис записал видеообращение после того, как пришел в себя в палате реанимации, куда попал в результате нападения со стороны неизвестного мужчины с ножом.

    Коментарии (10)
    5 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель города Апатиты, который, предположительно, совершил нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, перед преступлением «нормально провел день», рассказала мать подозреваемого.

    Женщина призналась, что шокирована случившимся, передает телеканал «360». По ее словам, перед преступлением сын посещал врачей, «был нормальным».

    Она не смогла назвать причину, по которой мужчина пошел на такой поступок. «Не знаю я [причину покушения]. Он был нормальным вчера <…>. День провел нормально, по врачам ходил», – сказала женщина.

    В беседе с «Комсомольской правдой» она опровергла версию о том, что покушение носит заказной характер.

    Ранее сообщалось, что после встречи Чибиса с жителями города Апатиты на него с ножом напал местный житель и ранил в живот. Состояние чиновника по-прежнему оценивается как тяжелое.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2024, 09:22 • Новости дня
    Раненый пулеметчик рассказал, как в одиночку ликвидировал 27 бойцов ВСУ в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Раненый пулеметчик группировки «Восток» Родомир Максимов в ходе ожесточенного боя на Марьинском направлении в ДНР отразил пять атак ВСУ и уничтожил 27 украинских военных, не допустив потерь среди сослуживцев.

    По его словам, бой с украинскими войсками развернулся неподалеку от Новомихайловки, где российским военным удалось захватить опорный пункт. Во время штурма Максимов уничтожил троих солдат ВСУ, получив ранение, передает медиагруппа «Звезда».

    Затем мужчина, несмотря на боль, взял командование на себя и в течение двух дней вместе с сослуживцами удерживал объект, отбивая атаки украинских войск.


    Благодаря его действиям пять попыток ВСУ вернуть опорный пункт были сорваны, а целая группа украинских военных ликвидирована.

    Родомир Максимов представлен к государственной награде.

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