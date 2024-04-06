Тела трех человек обнаружены в зоне затопления в Орске

Tекст: Александра Юдина

По данным властей, причина и время наступления смерти будут установлены экспертизой, так как в домах и на прилегающих территориях не было воды, передает РИА «Новости».

В связи с паводком власти Орска призвали к срочной эвакуации жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и улицы Борисоглебского. Для эвакуации населения на проспекте Никельщиков, 67 находятся автобусы.

В данный момент в Орске из-за паводка эвакуировано более 700 человек, в том числе 210 детей. Эвакуация продолжается, так как уровень воды в реке Урал значительно повысился, а передвигаться в зонах подтопления самостоятельно невозможно.

Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления. В результате активного снеготаяния и подъема уровня рек паводком подтоплено 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков.

Из-за подъема уровня реки Урал мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться.

