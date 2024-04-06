Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.0 комментариев
Названа причина прорыва дамбы в Орске
Прокуратура Оренбургской области: Прорыв дамбы произошел из-за некачественного обслуживания
Прорыв дамбы в Орске Оренбургской области произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения, установила прокуратура региона.
В ходе проверки было установлено, что дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, при этом органы Гостехнадзора уже выявляли нарушения при ее содержании и направляли предписания в адрес ответственных лиц, передает ТАСС
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.