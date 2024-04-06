В Орске отключили подтопленные электросетевые объекты

Tекст: Антон Антонов

Как пояснили в администрации, временно прекращена подача электричества в «районы, ограниченные улицами: Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 января, Куйбышева». Другие районы снабжаются электроэнергией по обычным схемам.

Администрация предупредила, что вскоре весь жилой сектор Старого города окажется подтоплен, жители должны срочно эвакуироваться, передает РИА «Новости».

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщает, что дамба «не выдерживает потока воды», при этом вода «подтапливает Старый город без захода в другие районы».

Напомним, в Орске после прорыва дамбы, которая защищала его от реки Урал, началась эвакуация Старого города. Сообщалось, что в результате прорыва дамбы никто не пострадал.