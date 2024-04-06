Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Глава Орска сообщил о повреждении дамбы в двух местах
Глава Орска Козупица сообщил о частичном повреждении дамбы в двух местах
Дамба частично повреждена в двух местах, идет восстановление объекта, сообщил глава Орска Василий Козупица.
Жителей Старого города и поселка Строителей везут в пункты временного размещения или в Новый город к родственникам. Козупица предупредил, что «вода может прибывать стремительно», передает ТАСС.
Власти города сообщают, что подтапливаемые электросетевые объекты отключат, если вода продолжит прибывать. Снабжать электроэнергией районы, в которых эвакуация не проводится, будут по временным схемам.
Правительство Оренбургской области сообщило, что пострадавших в результате прорыва насыпной дамбы в Орске нет.
Около 140 специалистов и 217 единиц техники ликвидируют прорыв дамбы в Орске, в пунктах временного размещения находится 135 человек, сообщили в МЧС России.
В главке МВД по Оренбургской области рассказали, что правоохранитель в Орске на спине вынес из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, полицейские также спасли его маму и кошку, передает РИА «Новости».
Напомним, в оренбургском Орске прорвало дамбу, началась эвакуация из зоны затопления.