Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из зоны подтопления

Салмин: Уровень воды в Урале поднялся до 855 см, жители в зоне подтопления будут принудительно эвакуированы

Tекст: Вера Басилая

Салмин в своем Telegram-канале сообщил, что вода в Урале будет прибывать, на 15 часов ее уровень – 855 см. Он предупредил, что ночью может сложиться критическая ситуация. По его словам, времени на уговоры нет, и он потребовал всех жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

Мэр предупредил, что отказавшихся добровольно уехать из опасной зоны, будут эвакуировать принудительно.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в Орске – 2 450 домов и 3 185 участков.

В регион решили направить два передовых спасательных отряда МЧС для борьбы с паводком. Дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.