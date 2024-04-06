Стало известно о приближении уровня реки Урал в Оренбурге к опасной отметке

Мэрия: Уровень реки Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке

Tекст: Александра Юдина

В Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в самом Орске подтоплено 2 450 домов и 3 185 участков, передает ТАСС.

Власти города продолжают эвакуацию людей из зоны подтопления.

Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.

До этого стало известно, что прорыв дамбы произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения.