Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.0 комментариев
Стало известно о приближении уровня реки Урал в Оренбурге к опасной отметке
Мэрия: Уровень реки Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достигает 828 см, приблизившись к опасной отметке в 930 см, сообщает мэрия города.
В Оренбургской области из-за паводка подтоплено уже 4 274 жилых дома, 8 495 дачных участков и 47 мостов, в самом Орске подтоплено 2 450 домов и 3 185 участков, передает ТАСС.
Власти города продолжают эвакуацию людей из зоны подтопления.
Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал.
До этого стало известно, что прорыв дамбы произошел из-за несвоевременного обслуживания гидротехнического сооружения.