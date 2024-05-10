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Судья Шмидт поиздевался над властями Польши вывезенным «секретным документом»
Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт, обещавший в пятницу опубликовать «секретный документ», вывезенный из Варшавы, заявил, что не нарушал польских законов.
«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.
На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.
Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.