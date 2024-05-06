Польский судья попросил политического убежища в Белоруссии

Польский судья Шмидт попросил защиты у Лукашенко и политического убежища в Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Шмидт, который ранее занимал различные должности в судебной системе Польши, отметил, что в Белоруссии он чувствует себя в безопасности, в отличие от родины, где ему угрожают преследования из-за его политических взглядов, передает ТАСС.

Он назвал Белоруссию очень дружественной страной, в которой у него «нет проблем» из-за того, что он является поляком, а все, что преподносят СМИ стран Балтии об этой стране, по его словам, является ложной и претенциозной информацией.

Шмидт также захотел «позволить себе» попросить у Лукашенко охрану и опеку, назвав свое возвращение в Польшу невозможным. По его словам, он имел доступ к секретным документам, и не исключает того, что власти Польши сфабрикуют против него дело по обвинению в шпионаже в интересах России.

Польский судья предположил, что спецслужбы, в том числе американские и британские, смогут решить дела «немного другими способами», то есть сымитировать автокатастрофу или самоубийство, или отправить его в Британию, где он «пропадет».

Он пояснил, что заявление об отставке с должности судьи является протестом «против политики, которую проводят власти Польши в отношении России и Белоруссии и призывом к польским властям нормализовать отношения с Москвой и Минском». Судья также выступает против вовлечения Польши в войну стараниями США и Британии.

Шмидт ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей. Из-за несогласия с политикой и действиями польских властей подвергался преследованиям и был вынужден покинуть родину.