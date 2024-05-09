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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    9 мая 2024, 15:00 • В мире

    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью украинцев

    Эксперты объяснили желание украинцев праздновать День Победы 9 мая

    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью украинцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне.

    Российские хакеры из группировки «Килобайт V» взломали более сотни сайтов украинских учебных заведений. На интернет-ресурсах были размещены поздравления с Днем Победы и цитата Владимира Путина о братстве народов двух государств. В ней президент называет происходящие события «общей трагедией», приключившейся не по вине политики Москвы.

    По словам хакеров, акция была организована, чтобы напомнить школьникам и студентам соседней страны о единстве истории и коллективном участии в Великой Отечественной войне. Кроме того, они призвали украинских солдат, не желающих поддерживать офис Зеленского, выйти на связь с российской армией по радиочастоте 149.200 с позывным «Волга».

    Тем временем по кабельному телевидению в Одесской области был показан парад Победы в Москве. Местные СМИ считают, что вещание было взломано, поскольку трансляция российских каналов запрещена на территории страны с 2014 года.

    Помимо этого, в четверг киевляне начали стихийно подносить цветы к Вечному огню в парке Славы. По сообщениям украинских СМИ, там же находится и венок от Владимира Зеленского. У мемориала ведут дежурство представители правоохранительных органов. Однако гражданам все же приходится сталкиваться с прессингом со стороны властей. Так, киевлянку, надевшую пилотку с символикой Советского Союза, не допустили к Вечному огню. Женщину зовут Галина Савченко. Каждый год 9 мая она возлагает цветы к мемориалу, однако на этот раз полиция пригрозила ей приводом в отделение в случае, если она откажется снять головной убор.

    Поведение силовых структур регламентировано действием закона о декоммунизации, принятым в 2015 году. Согласно ему, публичная демонстрация символов СССР может караться уголовным преследованием. Напомним, в этом году 9 Мая впервые не отмечается на Украине на государственном уровне. В 2023-м Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в эту дату в стране будет проходить День Европы. День Победы же был перенесен на 8 мая. Данное решение Зеленский объяснял тем, что именно тогда вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

    Вместе с тем на деле активисты сталкивались с трудностями организации празднований задолго до 2023 года. Например, в 2021-м местным представителям акции «Бессмертный полк» отказали в проведении шествия, напоминает «Российская газета». Тогда власти ссылались на необходимость поддержания карантинных мер. Кроме того, немало уголовных дел было заведено по статье о демонстрации коммунистической символики.

    В экспертном сообществе отмечают, что на самом деле простые украинцы осознают всю важность сохранения исторической памяти о подвиге дедов и прадедов. Именно поэтому они не станут отказываться от 9 Мая, как бы сильно на этом не настаивал Зеленский и его западные кураторы.

    «Миллионы людей на Украине чтут День Победы точно так же, как и россияне. Это общая история. Несмотря на безумную политику офиса Зеленского по искажению правды, вытравить это из душ граждан просто невозможно», – убеждена политолог Лариса Шеслер.

    «Украинцы, рискуя попасть под самые тяжелые политические и физические репрессии, а иногда и ставя под угрозу жизнь, приносят цветы даже к разрушенным памятникам. И

    это в очередной раз показывает проигранную Зеленским войну с исторической памятью и сознанием наших людей»,

    – указывает собеседница. «Ведь именно 9 Мая из года в год люди празднуют День Победы. Так, еще несколько лет назад торжественные шествия собирали десятки тысяч людей даже в Киеве. И делалось это вопреки тем препятствиям, которые создавались местной властью. Руководство страны всегда терпело поражение перед многотысячной толпой граждан, которые чтят историю», – вспоминает спикер.

    По ее словам, только прибегнув к угрозам физических репрессий Зеленский смог запретить массовые манифестации. «Напомню, после февраля 2022 года почти все организаторы «Бессмертного полка» были арестованы, брошены в тюрьмы или пропали без вести», – заметила политолог.

    Она также убеждена – многие украинцы смотрели парад Победы в интернете. «Каждый человек во время просмотра особенно остро чувствует эту общую историю. Не сомневаюсь, что даже у самых «упоротых» возникает ощущение, что они что-то делают не так и поддерживают не те ценности», – пояснила Шеслер.

    «Украина фактически находится под оккупацией политических пешек, нанятых Западом для превращения ее в противника России. И эта политика официального Киева оказалась крайне жестокой, репрессивной и абсолютно лживой», – добавил украинский политолог Владимир Скачко.

    По словам собеседника, этот процесс начался даже не в 2014 году, а гораздо раньше – с момента объявления независимости страны. «Но, как и в любом оккупированном государстве, адекватное большинство граждан не соглашаются с политикой действующих властей», – указывает он.

    «И не имея возможности выступить организованно, эти люди протестуют так, как могут – кто-то уклоняется от мобилизации, еще часть игнорирует приказы офиса Зеленского, а 9 Мая многие надевают символы Победы.

    Для настоящей Украины эта дата – святой праздник»,

    – объясняет спикер. Скачко отметил: он ни минуты не сомневался в том, что в этот день огромное число украинцев пойдут возлагать цветы и отдавать дань памяти героям Великой Отечественной войны к пока еще сохранившимся монументам.

    Сенатор Константин Долгов назвал проявлением большого мужества желание некоторых украинцев возложить цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне. «Мы видим, что офису Зеленского не удается вычистить историческую память из простых граждан. И чем лучше будут результаты российской армии на фронте, тем больше станет тех, кто не боится открыто праздновать 9 Мая», – убежден собеседник.

    Парламентарий также обратился к этой части украинцев: «Нужно обязательно держаться и бороться за наши общие идеалы и ценности. Мы добьемся победы, причем очень скоро!».

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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью украинцев

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

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