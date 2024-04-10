Зеленский играет с ядерными спичками

Андрей Полонский
Зло воюет уже не только с людьми
В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.
Сергей Худиев
Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность
Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.
Тимур Шерзад
Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад
10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.