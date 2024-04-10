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    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русская культура на Украине как трагически упущенная возможность

    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

    8 комментариев
    10 апреля 2024, 21:00 • Карикатура

    Зеленский играет с ядерными спичками

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    Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России. Это снижает риски надувания и схлопывания пузыря на финансовом рынке. Спрос на новостройки уже резко упал в некоторых регионах, однако эксперты объясняют, почему пока ждать снижения цен не стоит. Как изменится рынок жилья в этом году? Подробности

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    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

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    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

    Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности

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    «Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

    Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД. Глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон уже посетил Трампа в США, чтобы переубедить его насчет Украины. Или вынести последнее предупреждение. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский играет с ядерными спичками

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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