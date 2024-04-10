10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

Когда цены на недвижимость начнут падать Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России. Это снижает риски надувания и схлопывания пузыря на финансовом рынке. Спрос на новостройки уже резко упал в некоторых регионах, однако эксперты объясняют, почему пока ждать снижения цен не стоит. Как изменится рынок жилья в этом году? Подробности Перейти в раздел

Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности Перейти в раздел

«Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД. Глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон уже посетил Трампа в США, чтобы переубедить его насчет Украины. Или вынести последнее предупреждение. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

НАТО готовит новую войну на Балканах В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

Мартин Борман Владимира Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

Украина в НАТО и ядерный апокалипсис Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе. Перейти в раздел