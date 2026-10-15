Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Россиянин разбился на мотоцикле в Паттайе
В таиландском курортном городе Паттайя погиб 37-летний гражданин России Павел Шкуратов в результате дорожно-транспортного происшествия с мотоциклом, сообщили в полиции этого населенного пункта.
Мужчина потерял управление, вылетел с дороги и врезался в дерево минувшей ночью на шоссе Сукхумвит, передает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
«От полученных травм он умер на месте, несмотря на усилия врачей скорой помощи», – сказал собеседник агентства.
В настоящее время правоохранительные органы Паттайи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, в том числе опрашивают очевидцев аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете.
В августе россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.
В апреле другой гражданин России погиб в ДТП на трицикле в Паттайе.