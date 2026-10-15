Дмитриев заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб России и США

Глава РФПИ Дмитриев указал на пользу от сотрудничества спецслужб России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя о визите в РФ, передает ТАСС.

«Диалог между правоохранительными органами США и России принесет пользу миру, точно так же, как экономическое и энергетическое сотрудничество», – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее руководитель американского ведомства отреагировал на ложное сообщение телеканала MS Now о своей поездке в Россию, опубликовав пост со словами «Из России с любовью…». Дмитриев в ответ подчеркнул, что вскоре это может стать реальным сообщением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ФБР потребовал извинений за ложное сообщение о своей поездке в Россию. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении контактов между спецслужбами двух стран по обмену заключенными. Также он рассказал о перспективах восстановления российско-американских отношений.