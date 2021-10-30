Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала, как разоблачила родителей, годы назад отдавших ребенка в детский дом. Об этом она написала в своем Facebook с немалым количеством подробностей, позволяющим сделать предположения о личности родителей.

«Вот в соцсетях братья и сестры этого ребенка, их родственники, друзья родителей. Я написала всем, кроме детей (хотя их я тоже нашла в соцсетях) сообщение, что мы забрали из интерната такого-то ребенка и хотели бы наладить связь с его родственниками, братьями и сестрами, помогите пожалуйста.

Сказать, что все эти люди были в шоке – ничего не сказать. Оказалось, что они не знали, что этот ребенок вообще существует», – пишет она. Далее Мониава отмечает, что родители ребенка умерли, причем мать скончалась от рака, которым заболела в молодом возрасте – «как раз из-за этой тайны, которая разрушала ее изнутри». Также в ее тексте есть намеки на то, что родители ребенка – преподаватель МГУ и известный на всю страну музыкант.

Текст вызвал бурный отклик в социальных сетях. Одни встали на сторону Мониавы, утверждая, что ребенок имеет право на контакты со своими родственниками. Другие считают, что Мониава, во-первых, нарушила закон о праве на частную жизнь, во-вторых, ей следовало предоставить поиск родственников официальным органам опеки.

Сама Лидия Мониава стоит на позиции: для больного ребенка обретение родственников – безусловное благо, а она защищает его интересы. Вероятно, она искренне считает, что предпринятые ей действия – это действительно нечто хорошее. По крайней мере, раскаяния она не выказывает, и о том, что сделала, пишет публично – ну, то есть, стоит ожидать, что она будет так действовать и впредь. Здесь хочется сказать вот о чем.

Любому разумному человеку идея оставить родного ребенка в детском доме кажется жуткой. В то же время, вряд ли мы можем судить родителей за то, какой выбор они сделали. Если уж мы исходим из христианских ценностей, то там есть замечательное – «не судите, и не судимы будете». Мы не знаем, по каким причинам родители свой выбор сделали. Возможно, они растерялись, когда на свет появился тяжело больной ребенок.

Возможно, поняли, что не потянут морально и физически. Возможно, не были готовы положить жизнь на алтарь ухода за тяжелобольным. А может, вообще врачи отговорили, бывает и такое. Так или иначе, выбор они сделали. А Лидия Мониава его перечеркнула – причем, уже после их смерти. Теперь, хотят новообретенные родственники или не хотят, а им предстоит жить, во-первых, со знанием о том, что «покойник не был нравственным человеком», во-вторых – в качестве родственника паллиативного тяжелобольного, что тоже, в общем, не каждому по плечу.

Выбор, казалось, есть, но оказалось, что выбора нет, и благодарить за это стоит Мониаву. Казалось бы, так себе выбор – оставлять ребенка в детдоме, правда? Но именно наличие этого выбора спасает многих женщин от абортов, которые в нынешнем дискурсе приближаются, похоже, к абсолютному злу. Аборт – это именно отсутствие выбора, безвыходность, когда женщина понимает, что, зачав ребенка, она обязана будет воспитывать его, вне зависимости от его здоровья, собственного здоровья, материального положения, возраста, моральной готовности etc.

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Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Да, конечно, жизнь ребенка в детском доме тяжела. Да, персонал детских домов зачастую завален работой и не имеет моральных ресурсов на игры и ласку. Да, детдом никогда не заменит родителей, все это так. Но если уж мы подняли на знамя пролайферский дискурс, то, вероятно, нам стоит предположить, что даже это лучше небытия.

Поэтому у женщины должен быть выбор, воспитывать ребенка или нет. Поэтому нужны бэби-боксы и возможность оставить ребенка там, как раньше подбрасывали детей к воротам монастыря. И нельзя клеймить женщин, которые делают такой выбор. Потому что это их выбор, потому что они выбрали не убивать ребенка, а дать ему жизнь, но по какой-то причине не имеют ресурсов и возможностей для его воспитания.

Кажется, что это страшная вилка: с одной стороны – детдом, с другой – аборты. А нельзя ли, спросит преисполненный идеалов читатель, чтобы ни то, ни другое, чтобы все матери воспитывали своих детей? Нет, нельзя, какой-то процент нежелательных беременностей будет, и будет какой-то процент женщин, которые категорически не захотят и не смогут пойти на материнство. Такова данность нашего неидеального мира.