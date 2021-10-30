Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Взгляд
30 октября, суббота  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
Перейти в раздел…

Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
Перейти в раздел…

Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...

Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
Перейти в раздел…

Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

Перейти в раздел…

На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
Подробности...

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
  • Адекватный

  • Мягкий

  • Суровый
Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
  • Да

  • Нет
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стала известна цена российского газа для Молдавии
    Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа В ФРГ гневно отреагировали на заявление о ядерном оружии США на территории страны На Украине заявили о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка Россиян предупредили о резкой активизации мошенников в нерабочие дни
    Патрушев: Запад заставляет Украину отказаться от российского газа Американский эсминец зашел в Черное море Голодовку Саакашвили сочли имитацией из-за трех литров лимонада в день Курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации
    ВМФ России пообещали более 40 кораблей и судов обеспечения Власти Украины захотели заменить газ биотопливом Россиян предупредили о двадцатиградусных морозах в начале ноября Лоза назвал «самых умных людей на свете»

    Главная тема


    Россия столкнулась с нехваткой кислорода

    поставки газа


    Стали известны детали пятилетнего контракта Молдавии с Газпромом

    военная доктрина


    Союзники призвали США не исключать упреждающий ядерный удар по России

    легенда ТВ


    Умер диктор Игорь Кириллов

    Видео

    ситуация в Сирии


    Зачем Китай напал на Турцию в Совбезе ООН

    выборы во Франции


    Земмур сменил Ле Пен в роли «лучшего друга России»

    поставки газа


    Газпрому придется исправлять ошибки Европы

    отопительный сезон


    Украина вернется к воровству транзитного газа

    «уникальный политик»


    Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

    Мыслей нет


    Алексей Алешковский: Нам очень повезло с оппозицией

    Матрона Московская


    Сергей Худиев: Не нужно вытеснять историю фантазиями

    последствия глобального потепления


    Василий Федорцев: Германию в энергетическую сверхдержаву превратит революция

    на ваш взгляд


    Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
    Анна Долгарева

    Нельзя клеймить бросающих детей женщин

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		30 октября 2021, 12:21

    Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала, как разоблачила родителей, годы назад отдавших ребенка в детский дом. Об этом она написала в своем Facebook с немалым количеством подробностей, позволяющим сделать предположения о личности родителей.

    «Вот в соцсетях братья и сестры этого ребенка, их родственники, друзья родителей. Я написала всем, кроме детей (хотя их я тоже нашла в соцсетях) сообщение, что мы забрали из интерната такого-то ребенка и хотели бы наладить связь с его родственниками, братьями и сестрами, помогите пожалуйста.

    Сказать, что все эти люди были в шоке – ничего не сказать. Оказалось, что они не знали, что этот ребенок вообще существует», – пишет она. Далее Мониава отмечает, что родители ребенка умерли, причем мать скончалась от рака, которым заболела в молодом возрасте – «как раз из-за этой тайны, которая разрушала ее изнутри». Также в ее тексте есть намеки на то, что родители ребенка – преподаватель МГУ и известный на всю страну музыкант.

    Текст вызвал бурный отклик в социальных сетях. Одни встали на сторону Мониавы, утверждая, что ребенок имеет право на контакты со своими родственниками. Другие считают, что Мониава, во-первых, нарушила закон о праве на частную жизнь, во-вторых, ей следовало предоставить поиск родственников официальным органам опеки.

    Сама Лидия Мониава стоит на позиции: для больного ребенка обретение родственников – безусловное благо, а она защищает его интересы. Вероятно, она искренне считает, что предпринятые ей действия – это действительно нечто хорошее. По крайней мере, раскаяния она не выказывает, и о том, что сделала, пишет публично – ну, то есть, стоит ожидать, что она будет так действовать и впредь. Здесь хочется сказать вот о чем.

    Фото: Виктор Драчев/ТАСС

    Любому разумному человеку идея оставить родного ребенка в детском доме кажется жуткой. В то же время, вряд ли мы можем судить родителей за то, какой выбор они сделали. Если уж мы исходим из христианских ценностей, то там есть замечательное – «не судите, и не судимы будете». Мы не знаем, по каким причинам родители свой выбор сделали. Возможно, они растерялись, когда на свет появился тяжело больной ребенок.

    Возможно, поняли, что не потянут морально и физически. Возможно, не были готовы положить жизнь на алтарь ухода за тяжелобольным. А может, вообще врачи отговорили, бывает и такое. Так или иначе, выбор они сделали. А Лидия Мониава его перечеркнула – причем, уже после их смерти. Теперь, хотят новообретенные родственники или не хотят, а им предстоит жить, во-первых, со знанием о том, что «покойник не был нравственным человеком», во-вторых – в качестве родственника паллиативного тяжелобольного, что тоже, в общем, не каждому по плечу.

    Выбор, казалось, есть, но оказалось, что выбора нет, и благодарить за это стоит Мониаву. Казалось бы, так себе выбор – оставлять ребенка в детдоме, правда? Но именно наличие этого выбора спасает многих женщин от абортов, которые в нынешнем дискурсе приближаются, похоже, к абсолютному злу. Аборт – это именно отсутствие выбора, безвыходность, когда женщина понимает, что, зачав ребенка, она обязана будет воспитывать его, вне зависимости от его здоровья, собственного здоровья, материального положения, возраста, моральной готовности etc.

    Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Да, конечно, жизнь ребенка в детском доме тяжела. Да, персонал детских домов зачастую завален работой и не имеет моральных ресурсов на игры и ласку. Да, детдом никогда не заменит родителей, все это так. Но если уж мы подняли на знамя пролайферский дискурс, то, вероятно, нам стоит предположить, что даже это лучше небытия.

    Поэтому у женщины должен быть выбор, воспитывать ребенка или нет. Поэтому нужны бэби-боксы и возможность оставить ребенка там, как раньше подбрасывали детей к воротам монастыря. И нельзя клеймить женщин, которые делают такой выбор. Потому что это их выбор, потому что они выбрали не убивать ребенка, а дать ему жизнь, но по какой-то причине не имеют ресурсов и возможностей для его воспитания.

    Кажется, что это страшная вилка: с одной стороны – детдом, с другой – аборты. А нельзя ли, спросит преисполненный идеалов читатель, чтобы ни то, ни другое, чтобы все матери воспитывали своих детей? Нет, нельзя, какой-то процент нежелательных беременностей будет, и будет какой-то процент женщин, которые категорически не захотят и не смогут пойти на материнство. Такова данность нашего неидеального мира.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •