Детский хоспис в Москве оштрафовали за нарушение оборота наркосодержащих препаратов

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

«Суд признал благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) «Детский хоспис» виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств») и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», – рассказали в суде, передает ТАСС.

Представители хосписа просили ограничиться предупреждением, однако суд счел, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, позволяющая назначить наказание в виде предупреждения. По этой статье учреждению грозил штраф до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» и директор хосписа Лида Мониава заявила в Facebook, что претензии правоохранителей к хоспису заключались в том, что «журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учета не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения».