Детский хоспис «Дом с маяком» приветствовал решение кабмина о закупке иностранных лекарств

В детском хосписе «Дом с маяком» выразили радость в связи с подписанием премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения о выделении средств на закупку ииностранных лекарств, необходимых детям, об этом сообщила директор фонда Лидия Мониава.

«Мы очень-очень рады, там два решения: первое, что «Фризиум» будет зарегистрирован в России, Министерство здравоохранения приложит к этому все усилия, – это для нас главная новость, потому что это прямо системное решение этой проблемы. То, что закупят препарат на то время, пока «Фризиум» не зарегистрируют, – это тоже очень здорово, потому что после всей этой шумихи нелегальные перекупщики испугались и ушли с рынка и родители оказались в безвыходной ситуации, что препарат еще не зарегистрирован, а так как раньше, неофициально, его купить невозможно. Нам каждый день писали мамы, что «у нас осталась одна таблетка», «что нам делать, лекарство закончилось», этот препарат нельзя прерывать, ребенок может умереть из-за этого, то, что правительство решило их купить, это очень здорово и правильно», – передает ее слова ТАСС.

Также она отметила, что ей пока не совсем понятно, на основании каких документов будут выдаваться лекарства. По ее словам, раньше препараты выдавали на основании федеральных консилиумов.

«Этих консилиумов нет у 95% наших пациентов, 5% имеют эти документы, а 95% не имеют, и пока непонятно, что нужно делать с теми, кто не имеет этих документов… я пока не знаю, как будут их обеспечивать, так что пока беспокойство, чтоб никого из детей не забыли», – добавила она.

Однако директор фонда рассказала, что помимо «Фризиума», «Диазепама», «Мидазолама» и «Фенобарбитала», которые будут закуплены по распоряжению правительства, существует еще ряд незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, таких, как «Осполот» и «Сабрил» в таблетках.

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о выделении из резервного фонда денег на лекарства для страдающих хроническими заболеваниями детей.

Также стало известно, что Московский эндокринный завод закупил порядка 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата от судорог «Фризиум».

В июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием. Полиция в итоге не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Таких уголовных дел было несколько.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства, становясь из-за этого фигурантами дел.