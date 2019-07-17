Маму тяжелобольного ребенка задержали в Москве за покупку лекарства от судорог

В Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали и семь часов допрашивали Елену Боголюбову – маму 10-летнего Миши, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием – болезнью Баттена.

«Задержали маму Миши Боголюбова. Маму пациента детского хосписа. Все по тому же поводу – Мише нужен незарегистрированный в России препарат от судорог. «Фризиум». Лекарство назначили врачи, препарат указан в выписке. Но купить «Фризиум» в России невозможно – он не зарегистрирован. Мама нашла «Фризиум» в интернете, его должны были прислать посылкой», – написала в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

Однако когда женщина пришла в почтовое отделение за посылкой, ее задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ.

По словам Мониавы, женщину семь часов «держали на почте в окружении сотрудников МВД, таможни. Проводили опросы и допросы. Брали показания письменные и устные. ... На маму морально давили и прессовали». Кроме того, «в 11 с чем-то вечера начальник местного ГУВД приехал домой к бабушке Миши и стал проводить опрос бедной бабушки, которая вообще не понимала, что происходит».

Женщину отпустили домой только после вмешательства основательницы фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Посылка с медикаментами была арестована. «Если завтра у Миши начнутся судороги, мы не знаем, чем ему помочь. Все зарегистрированные в России препараты пробовали – не помогают», – пишет Мониава.

О случившемся сообщила в Telegram и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. При этом, по ее словам, в самом ГУ МВД России по Москве опровергают задержание Елены Боголюбовой.

«Продолжаем заниматься этой историей», – написала Симоньян.

Похожая история произошла в июне 2018 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 против мамы неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой. Москвичка купила в интернете 20 микроклизм диазепама и затем пыталась перепродать не пригодившиеся ее сыну четыре микроклизмы родителям других детей с эпилепсией. Конновой грозило от четырех до восьми лет тюрьмы, но уголовное дело матери ребенка-инвалида было отменено после заявления Кремля.