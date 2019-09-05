Медведев поручил выделить деньги на иностранные лекарства для тяжелобольных детей

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о выделении из резервного фонда денег на лекарства для страдающих хроническими заболеваниями детей.

«Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России. Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств», – написал Медведев в Facebook.

По его словам, распоряжение даст уполномоченному к ввозу таких препаратов Московскому эндокринному заводу право оперативно поставлять в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам.

«Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Московский эндокринный завод закупил порядка 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата от судорог «Фризиум».

В июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием. Полиция в итоге не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, однако в августе в Москве произошел новый случай контрабанды психотропного препарата для ребенка.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства, становясь из-за этого фигурантами дел.