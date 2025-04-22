Как Церетели менял облик городов

Скульптор и художник Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. На фото скульптор показывает проект монумента «Рождение Нового Света», возведенного на северном побережье Пуэрто-Рико в честь 500-летия похода флотилии Христофора Колумба (фото: Илона Колесниченко/ТАСС)

В ноябре 1996 года в Московском зоопарке на Большой Грузинской улице прошло открытие бронзовой скульптуры «Дерево жизни». Композиция изображает героев русских сказок, в том числе из произведений Александра Пушкина, расположившихся вокруг ствола огромного дуба. Здесь запечатлены леший, богатыри, русалка, жар-птица, Баба-яга со своей избушкой на курьих ножках, Василиса Прекрасная, Черномор, Руслан, Царевна-Лягушка и другие персонажи. Также Церетели принял участие в реконструкции зоопарка и разработал концепцию его художественного оформления мозаичными панно и садово-парковыми скульптурами (фото: Артем Геодакян/ТАСС)

Памятник «В ознаменование 300-летия Российского флота. Петр I» был открыт в сентябре 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы. Высота монумента – 98 м. Образы императора и корабля выполнены из нержавеющей стали и местами облицованы бронзой, а кресты Андреевских флагов и свиток в руках Петра покрыты сусальным золотом. Для его строительства и установки разбирали часть Крымской набережной (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

В июне 2010 года в Москве состоялось открытие памятного знака, посвященного жертвам теракта в Беслане, произошедшего в 2004 году. Мемориал установлен перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье), переданным московской осетинской общине. Скульптура предстает в виде кометы, устремленной ввысь. В основании монумента – игрушки, подаренные детям их родителями. Плюшевый медвежонок, игрушечный паровозик, лошадка, символизирующие хрупкий детский мир, добрый и радостный, который в мгновение был растоптан. Ведущие вверх бронзовые плиты выражают идею памятника – восхождение к вечной жизни (фото: Юлия Морозова/ТАСС)

Памятник жертвам Холокоста в Иерусалиме. Мемориал, посвященный еврейским узникам концлагерей, передал в дар Израилю президент России Владимир Путин. Бронзовая композиция представляет собой шесть фигур – пятеро взрослых и ребенок. «Это семья: мать прикрывает глаза ребенку, чтобы он не видел ужасов Холокоста», – объяснял Церетели (фото: rah.ru)

Памятник погибшему в теракте 9 мая 2004 года президенту Чечни Ахмаду Кадырову. Открыт в августе 2005 года в центре Грозного на берегу Сунжи на месте располагавшегося здесь президентского дворца. Скульптор изваял политика в папахе и с четками в правой руке (фото: Саид Гуциев/РИА Новости)

Монумент, посвященный борьбе с терроризмом. В центре композиции – 12-метровая никелированная слеза. Открыт в 2006 году в городе Бэйонн Пойнт, штат Нью-Джерси, в пятую годовщину атак 11 сентября. В церемонии открытия приняли участие бывший президент США Билл Клинтон, министр внутренней безопасности Майкл Чертофф, спикер Совета Федерации Сергей Миронов и другие политики, а также тысячи жителей Нью-Йорка и Бэйонна. В зачитанном послании глава Белого дома Джордж Буш поблагодарил Церетели и всю Россию, заявив, что США разделяют «боль и страдания миролюбивых народов, которые также пережили теракты, включая чудовищное преступление в школе в Беслане» (фото: REUTERS)