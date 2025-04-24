Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Герою России предложили возглавить список ЕР на выборах в Ростове
Якушев предложил Герою России Манухину возглавить список «Единой России» на выборах в Ростове
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил Герою России Андрею Манухину возглавить партийный список на выборах в муниципальную Думу Ростова-на-Дону.
Встреча состоялась в последний день регистрации кандидатов, в ходе рабочей поездки Якушева по Ростовской области, сообщается на сайте «Единой России».
По словам Якушева, участие бойцов спецоперации на Украине в предварительном голосовании приобретает все больший масштаб, и в этом избирательном цикле их среди кандидатов ожидается больше, чем в прошлом году.
Он отметил важность того, что список возглавит именно Герой России, и пообещал Манухину полную поддержку партии: «По правилам предварительного голосования участники спецоперации получают плюс 25% к результату. Уверен, что у вас и без этого получится пройти процедуру отбора и потом – всю избирательную кампанию. Мы окажем вам полную поддержку. Будет много встреч с людьми, много работы. Предстоит доносить и объяснять вашу жизненную позицию. Уверен, у вас не будет с этим никаких проблем. Это интересное испытание, которое мы должны вместе качественно и эффективно отработать».
Манухин рассказал, что уже проводит в школах уроки мужества, организует патриотические мероприятия и видит себя в развитии патриотического воспитания. Якушев подчеркнул, что активные бойцы спецоперации играют ключевую роль в работе партии по социальной реабилитации участников СВО, поскольку «вы на одном языке говорите с участниками специальной военной операции, прекрасно понимая, что необходимо сделать».
Манухин участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, воевал в Сирии, с начала спецоперации на Украине исполнял воинский долг на Запорожском направлении, где летом 2023 года был тяжело ранен. Он награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова, а также Георгиевским Крестом IV степени.