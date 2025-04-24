Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Трамп заявил о предстоящих важных встречах по Украине
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Американский президент заявил: «Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи». Об этом сообщает РИА «Новости».
Трамп выразил уверенность в возможности скорого достижения мирной договоренности, которую примут обе стороны – Москва и Киев. Он подчеркнул: «Я верю, что они примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим».
Президент США также добавил, что встречи по данному вопросу уже проходят и предстоящие дни станут определяющими для развития ситуации.
Ранее Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни, отметив возможные экономические выгоды для обеих сторон.