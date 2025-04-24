Трамп заявил о предстоящих важных встречах по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Американский президент заявил: «Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи». Об этом сообщает РИА «Новости».

Трамп выразил уверенность в возможности скорого достижения мирной договоренности, которую примут обе стороны – Москва и Киев. Он подчеркнул: «Я верю, что они примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим».

Президент США также добавил, что встречи по данному вопросу уже проходят и предстоящие дни станут определяющими для развития ситуации.

Ранее Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни, отметив возможные экономические выгоды для обеих сторон.