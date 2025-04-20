Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Трамп выразил надежду на сделку России и Украины на этой неделе
Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни, отметив возможные экономические выгоды для обеих сторон.
Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social, в котором выразил надежду на скорое заключение сделки между Россией и Украиной. «Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе», – говорится в публикации Трампа.
По мнению экс-президента, после достижения соглашения обе страны смогут начать активное экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Трамп подчеркнул, что это позволит России и Украине «процветать и зарабатывать состояние» с помощью США. В сообщении отмечалось, что в Соединенных Штатах неделя начинается с воскресенья, и, соответственно, у сторон есть несколько дней для достижения договоренности.
Бэкграунд (985 знаков)
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе, а также президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.