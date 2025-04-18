Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.8 комментариев
Трамп объявил о прекращении военной поддержки Украины
Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении оказания военной помощи Украине и обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта.
По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.
Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.