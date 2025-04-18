Вэнс сообщил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Вэнс сделал это заявление на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, передает ТАСС.

Он уточнил, что обсуждал ситуацию на Украине в Вашингтоне и намерен проинформировать ее о ходе переговоров между Россией и США. «Даже в последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу в частном порядке», – отметил он в своей речи.

Кроме того, Вэнс подчеркнул, что в США сохраняется оптимизм относительно возможности положить конец конфликту на Украине.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.