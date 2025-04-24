В немецкой политике сменился лидер

Анна Долгарева
Войну вывозит человек в бронежилете
Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.
Тимофей Бордачёв
«Прозрение» США связано с их интересами
Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.
Андрей Полонский
Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания
Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.