Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

Россия стала уникальной авиационной державой Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности Перейти в раздел

Западные СМИ: Соблазн бросить Украину на произвол судьбы «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности Перейти в раздел

Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности Перейти в раздел

Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел