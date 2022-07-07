Названо необходимое для роста населения России число детей в семье

Государство в последние годы значительно расширило поддержку семей с детьми и добилось снижения детской смертности, но угроза лишиться к середине века 50 млн населения по-прежнему реальна. Какие еще шаги нужно предпринять, чтобы Россия не оказалась на краю демографической ямы, выяснили специалисты Минздрава и политологи.

«Рождаемость в России – не просто значимая тема, а как сказал наш президент – вопрос национальной безопасности. Мы привыкли видеть нашу страну самой большой в мире. На самом же деле, Россия, будучи самой большой по площади, демографически занимает лишь девятое место в мире – после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. Если тот сценарий рождаемости, которая у нас существует сейчас, будет продолжаться дальше, то к 2050 году, по прогнозу аналитиков ООН, мы будем занимать лишь 18-е место», – прогнозирует главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. Бездействие в решение демографической проблемы может стоить России убыли населения в 50 млн человек, подчеркнул эксперт.

Своим мнением Аполихин поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Семейные ценности как основа российской идентичности». Встреча, организованная Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) прошла в преддверии Дня семьи, любви и верности, который по указу президента будет ежегодно отмечаться в России 8 июля.

С одной стороны, за прошедшие двадцать лет удалось минимизировать одну из главных угроз воспроизводству населения – детскую смертность, отметил врач. По его оценке, уровень младенческой смертности к 2022 году снизился в четыре раза. Добавим, что в сентябре прошлого года авторитетный научный журнал The Lancet констатировал – в сравнении с 2000 годом показатель детской смертности в России снизился на 56%.

С другой стороны, указал Аполихин, показатели рождаемости, увы, по прежнему невысоки. Суммарный коэффициент рождаемости – 1,58 на Россию в целом, лишь в некоторых регионах Северного Кавказа он приближается к 3,3. Если демографический коэффициент опустится ниже отметки 1,2, то это будет означать необратимую убыль населения, обрисовал Аполихин пессимистический сценарий. «По оптимистическому сценарию, у нас должно быть более двоих детей в каждой третьей семье», – полагает специалист.

Иного мнения придерживается глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он считает оптимистическим такой сценарий, при котором стандартом должна стать семья с четырьмя – пятью детьми. «Если нормой становится «полуторадетная» семья – то это курс на вымирание, – уверен Крупнов. –

Суммарный коэффициент рождаемости должен быть 2,5. Это нужно сделать в ближайшие 20 лет».

В реальности же большинство женщин считает, что в семье достаточно двоих детей. «Мы провели опрос, в котором поучаствовали женщины от 15 до 44 лет. Около 46% респонденток из Москвы хотели бы двоих детей, 14% - троих, 7% не желают иметь детей или готовы родить только одного», – рассказал Аполихин.

Но при этом, по данным Лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

доля добровольно бездетных российских семей в 2021 году достигла 22%.

Из слов Аполихина следует, что бездетность можно объяснить двумя комплексами причин. Первая причина, скорее, психологическая. «Проблема – в обществе потребления», – заметил эксперт. Для молодых мужчин и женщин приоритетом оказывается личная жизнь. «Сегодня возраст сексуального дебюта – 17–18 лет для женщины, а для мужчины – 16–17 лет. Это молодые люди, активно меняющие половых партнеров, не имеющие установку на семью. К моменту репродуктивно направленного поведения они живут с такими установками». Возраст вступления в брак повышается – по данным Росстата, это 25-35 лет. А с другой стороны, именно на взрослых женщин репродуктивного возраста (25-39 лет) приходится большинство – 65% абортов в России, отметил Аполихин. «Женщины отказываются родить ребенка, потому что зачастую уже находятся в разводе и не имеют постоянного партнера. Из-за беспорядочных связей у женщин появляются проблемы с репродуктивной системой.

Вторая причина – скорее медицинского характера, и касается в большей степени мужчин. Во-первых, свою роль играет все те же беспорядочные связи в молодости (у среднего мужчины больше партнерш, чем у средней женщины партнеров), и как следствие – венерические заболевания. Во-вторых, в зрелом возрасте здоровье среднестатистического россиянина оставляет желать лучшего. «Образ современного мужчины не обходится без, отложения жира по женскому типу, сниженного либидо и депрессивного настроения. Порядка 52% мужчин умирают до 56 лет. Около 74% умирают на рабочем месте», – отметил Аполихин.

Вышеперечисленные проблемы приводят к тому, что угроза депопуляции в России остается реальной, резюмировал специалист. «Чтобы изменить это, нужна государственная национальная стратегическая инициатива в области демографии, в основе которой лежит семья», – подчеркнул главный репродуктолог Минздрава России.

На ваш взгляд Демографы считают, что рост населения России возможен, если в семьях будет по трое детей. Сколько детей в вашей семье? Один

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Меры по поддержке семьи уже стали частью государственной политики, со своей стороны отметила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Лечить репродуктивные проблемы дорого и долго – поэтому для развития их профилактики среди населения мы запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье», он работает пока в шести регионах», – рассказала Буцкая.

Помимо этого, отметила Буцкая, государство улучшает систему социальных выплат и оказывает меры поддержки в трудоустройстве и увеличило материальную поддержку в рамках социального контракта. «Недавно суммы повысили – теперь в год мы даем семьям 350 тыс., чтобы открыть собственное дело, или 200 тыс. – чтобы развивать приусадебное хозяйство», – детализировала депутат.

Парламентарий добавила: проверка Счетной палаты выявила, что около 700 тыс. россиян имеют на счетах средства, которые относятся к материнскому капиталу, но чаще всего граждане не подозревают о существовании этих денег. «Это суммы примерно до 25 тыс. рублей – на них ипотеку не возьмешь, и в образование не вложишь. Поэтому, у нас сейчас прорабатывается законопроект о том, чтобы эти остатки выдавать родителям на руки», – рассказала Буцкая. Законопроект, который она инициировала, предполагает, что родители смогут получить эти средства на руки в виде наличных. Сейчас депутаты согласуют эту инициативу с Минтруда, уточнила замглавы думского комитета по делам семьи.

В целом, семейная политика оказывается в фокусе внимания государства, подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Есть хорошие результаты. Сократилась смертность, особенно детская и материнская. Если говорить о политических решениях, то с 2011 года принят целый пакет норм: запрет на пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, запрет на распространение порнографии, запрет гражданам США усыновлять детей-сирот из России, – перечислил политолог. – И, важнейшее, поправки к Конституции, которые закрепляют, что брак – это союз мужчины и женщины, и что воспитание детей – это государственная обязанность».