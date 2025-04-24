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    24 апреля 2025, 13:52 • Политика

    Западные СМИ: Соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    Западные СМИ: Соблазн бросить Украину на произвол судьбы
    @ Mariam Zuhaib/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне.

    «Какими бы ни были мотивы Трампа, то, что произошло в среду, сигнализирует о возможном отказе США от своего обещания», – пишет The New York Times. Газета напоминает: в Вашингтоне ранее заверяли, что «никогда не будут участвовать в переговорах, которые лишают Украину возможности самостоятельно определять свою судьбу».

    На этом фоне, отмечает NYT, европейские союзники обвинили американского лидера в том, что он «фактически меняет сторону в конфликте». По их мнению, настоящая цель республиканца – «отбросить Украину и найти способ нормализовать отношения Америки с Москвой».

    Что касается Рубио, издание указывает: «Всего три года назад тогда сенатор, а ныне госсекретарь выступил соавтором поправки, запрещающей Штатам когда-либо признавать какие-либо претензии» Москвы на суверенитет над территориями, освобожденными в рамках российской спецоперации. «Теперь он стал защитником подхода Трампа, даже если Украине придется уступить 20% страны», – подчеркивает издание.

    В свою очередь, Financial Times пишет, что требование главы Белого дома к украинским властям о признании Крыма частью России «внезапно поставило европейские столицы перед мучительным выбором: поддержать Киев или встать на сторону Вашингтона».

    «Некоторые чиновники в Европе опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения, предложенного администрацией Трампа, поставят под угрозу двусторонние отношения, в том числе с Лондоном и Берлином, подорвут трансатлантическую безопасность и потенциально сорвут саммит НАТО в конце июня», – передает СМИ.

    Между тем, французская Le Figaro усмотрела в последних заявлениях Трампа аналогию с февральской перепалкой в Белом доме. «Угрожающий тон длинного сообщения в социальной сети Truth Social напоминает историческое столкновение, которое Трамп имел с Зеленским в конце февраля в Овальном кабинете», – пишет издание. По мнению журналистов, американской лидер «испытывает соблазн бросить Украину на произвол судьбы». «Таким образом, именно на Украину Вашингтон решил оказать максимальное давление.

    Хотя в последнее время он проявлял некоторые признаки нетерпения по отношению к президенту России Владимиру Путину, Трамп никогда не критиковал его с такой же яростью, как Зеленского»,

    – проводят сравнение аналитики. В схожем ключе высказался в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков и как никогда ранее разоблачил человека, отказывающегося от мира!» – написан он.

    О растущем давлении на Киев пишет и Politico. «Трамп снова обвинил Зеленского в том, что он не предпринял никаких действий для прекращения конфликта», – пишет издание. Впрочем, по мнению журналистов The Washington Post, «комментарии Зеленского [о том, что Киев настаивает на полном прекращении огня и считает это приоритетной задачей], свидетельствуют о растущей готовности Украины противостоять давлению США, стремящихся заключить сделку любой ценой». В разговоре с The Guardian Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам в аналитическом центре Королевского объединенного института оборонных исследований, заявил, что

    признание США контроля России над Крымом станет противовесом «европейской позиции и украинской политике».

    В то же время британская The Times напоминает, как прошла встреча представителей США, Украины и европейских стран в Париже. Стив Уиткофф, которого издание называет просто «партнером Трампа по гольфу», восхитился позолоченным интерьером Елисейского дворца. «На самом деле это похоже на клуб президента в Мар-а-Лаго», – приводит газета слова спецпосланника американского лидера.

    «Не желая указывать нью-йоркскому застройщику Уиткоффу, что Елисейский дворец старше Соединенных Штатов, ведущие европейские дипломаты вежливо поморщились. Они стремились не обидеть Трампа и считали, что само присутствие Уиткоффа в Париже стало крупным дипломатическим прорывом. На самом деле он и Рубио приехали в Париж, чтобы выдвинуть ультиматум», – говорится в материале.

    На этом фоне издание также напоминает о «драматической ссоре» в Овальном кабинете в феврале. «Сейчас, после того как недовольство республиканца Киевом снова выплеснулось наружу, европейцы столкнулись с той же деликатной дипломатической задачей. Они знают, что, если отношения США и Украины еще больше ухудшатся, возникнет серьезный риск того, что Вашингтон может прекратить военную помощь ВСУ – на этот раз, возможно, навсегда», – полагает газета.

    Агентство Reuters, в свою очередь, пытается увязать ночные удары ВС России по объектам на Украине с политическими и переговорными процессами. «Атака произошла в критический момент. Трамп и Зеленский в среду снова поспорили о том, как положить конец трехлетнему конфликту, и лидер США раскритиковал того за отказ признать Крым частью Россию», – пишет издание. В другом материале Reuters указывает на изменения политики Белого дома в отношении украинского кризиса, которые произошли с момента вступления в должность Трампа.

    «Он оказывает давление на Украину, чтобы она согласилась на прекращение огня, и снижает давление на Россию»,

    – считают журналисты. Тем временем «европейские страны пытаются найти способы поддержать Киев в противостоянии с Москвой, не теряя при этом поддержки Штатов».

    Журнал The Atlantic, главный редактор которого по ошибке был добавлен в секретный чат американских чиновников в Signal, раскритиковал Трампа и его заявление по Крыму. Издание напоминает, что во время предвыборной кампании республиканец анонсировал урегулирование конфликта на Украине за один день. «Три месяца спустя он отстает от графика, и теперь его план состоит в том, чтобы быстро закончить боевые действия, продав Украину и ее народ», – считают аналитики.

    По их мнению, предложение администрации США – это «щедрая награда Москве». «"Мирный" план Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут», – полагают в The Atlantic. Там также убеждены, что угроза Вашингтона выйти из переговорного процесса не окажет давление на Россию. «Белый дом направляет свой риторический огонь лишь на Зеленского», – жалуются журналисты.

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России и выдвигает требования от имени Москвы. Возможно, Европа и другие страны смогут заполнить пустоту, образовавшуюся из-за трусости Америки. Но никто не должен винить украинцев, если они откажутся подчиниться требованию Вашингтона», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия». Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press заявил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также предупредил, что Вашингтон может сосредоточиться на других задачах, если не увидит значимого прогресса в переговорах.

    Примечательно, что накануне в Лондоне должна была состояться встреча министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Украины. Но она была отменена после того, Марко Рубио и Стив Уиткофф не захотели принимать в ней участие.

    Тем не менее в британской столице прошли переговоры, но только на уровне экспертов. Соединенные Штаты на встрече представлял Кит Келлог. Он назвал позитивными контакты c украинской делегацией и отметил, что пришло время двигаться дальше в урегулировании конфликта.

    Зеленский, в свою очередь, напомнил президенту США слова госсекретаря во время первого срока республиканца Майка Помпео. Тот в 2018 году заявил, что Соединенные Штаты не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова.

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