Большой Чертановский пруд вышел из берегов и затопил зону отдыха. Кроме того, в Наро-Фоминском городском округе размыло мост через реку, его обещают восстановить в течение двух дней (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ заявили, что столичному региону нужно пересмотреть подходы к проектированию и модернизации инженерной инфраструктуры, в том числе ливневой канализации, водоотводов и дренажных систем (фото: ГУП "Мосводосток"/ТАСС)

Фасад «Пятерочки» обрушился из-за дождя на ул. 50 лет Октября. Кроме того, порывы ветра силой 15 м/с повредили несколько деревьев (фото: Оксана Крюченкова/ТАСС)

Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

В Москве выпало больше половины месячной нормы осадков – от 28 мм на ВДНХ и МГУ до 49 мм в Тушино. В соседнем Красногорске в осадкомеры попало 57 мм дождя, а в Коломне – 66. Это новый суточный рекорд (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)

О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности Перейти в раздел

Опасность Мелании Трампенко для России недооценена Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности Перейти в раздел

Литва проигрывает битву с русским языком Попытки уничтожить русский язык в одной из самых моноэтничных стран Прибалтики – Литве – фактически потерпели крах. В этом признаются не только радикальные местные националисты, но и государственные структуры. Более того, русский язык все больше расширяет сферы влияния. Как же такое произошло? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел