50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.0 комментариев
Мощный ливень накрыл Москву: реки вышли из берегов
В Москве выпало больше половины месячной нормы осадков – от 28 мм на ВДНХ и МГУ до 49 мм в Тушино. В соседнем Красногорске в осадкомеры попало 57 мм дождя, а в Коломне – 66. Это новый суточный рекорд (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)
Автомобили на улице Дурова (фото: Ульяна Тихонова/ТАСС)
Оползень на Каширском шоссе (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)
Улица Нагорная (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)
Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Фасад «Пятерочки» обрушился из-за дождя на ул. 50 лет Октября. Кроме того, порывы ветра силой 15 м/с повредили несколько деревьев (фото: Оксана Крюченкова/ТАСС)
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение премьеру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили (фото: Михаил Синицын/ТАСС)
Река Городня в Битцевском лесу вышла из берегов и затопила Народный парк (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)
В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ заявили, что столичному региону нужно пересмотреть подходы к проектированию и модернизации инженерной инфраструктуры, в том числе ливневой канализации, водоотводов и дренажных систем (фото: ГУП "Мосводосток"/ТАСС)
Большой Чертановский пруд вышел из берегов и затопил зону отдыха. Кроме того, в Наро-Фоминском городском округе размыло мост через реку, его обещают восстановить в течение двух дней (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)