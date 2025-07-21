  • Новость часаЗеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС допустил роковую ошибку в отношениях с Китаем
    Офицер из Киева через российских силовиков передала послание для пленного отца
    Крупнейшее месторождение нефти и газа открыли в Польше
    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах
    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    Писториус объявил о договоренности по поставке пяти Patriot Украине
    Юрист Трампа рассказал об ужине с водкой у Лукашенко и освобождении оппозиционеров
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    14 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    4 комментария
    21 июля 2025, 20:55 • Фоторепортаж

    Мощный ливень накрыл Москву: реки вышли из берегов

    В Москве выпало больше половины месячной нормы осадков – от 28 мм на ВДНХ и МГУ до 49 мм в Тушино. В соседнем Красногорске в осадкомеры попало 57 мм дождя, а в Коломне – 66. Это новый суточный рекорд (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)

    Автомобили на улице Дурова (фото: Ульяна Тихонова/ТАСС)

    Оползень на Каширском шоссе (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)

    Улица Нагорная (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)

    Понедельник стал самым дождливым 21 июля в Москве с 1879 года (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

    Фасад «Пятерочки» обрушился из-за дождя на ул. 50 лет Октября. Кроме того, порывы ветра силой 15 м/с повредили несколько деревьев (фото: Оксана Крюченкова/ТАСС)

    Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение премьеру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили (фото: Михаил Синицын/ТАСС)

    Река Городня в Битцевском лесу вышла из берегов и затопила Народный парк (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

    В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ заявили, что столичному региону нужно пересмотреть подходы к проектированию и модернизации инженерной инфраструктуры, в том числе ливневой канализации, водоотводов и дренажных систем (фото: ГУП "Мосводосток"/ТАСС)

    Большой Чертановский пруд вышел из берегов и затопил зону отдыха. Кроме того, в Наро-Фоминском городском округе размыло мост через реку, его обещают восстановить в течение двух дней (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

    Главное
    Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»
    В Киеве нанесен удар по цеху сборки беспилотников, который посещал Келлог
    Великобритания ввела санкции против 134 танкеров
    Река Яуза вышла из берегов из-за дождей в Москве
    Умерла актриса театра и кино Егорова
    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»
    Автоэксперт назвал допустимую для автомобиля глубину лужи

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва проигрывает битву с русским языком

    Попытки уничтожить русский язык в одной из самых моноэтничных стран Прибалтики – Литве – фактически потерпели крах. В этом признаются не только радикальные местные националисты, но и государственные структуры. Более того, русский язык все больше расширяет сферы влияния. Как же такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации