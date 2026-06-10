Дмитриев призвал инопланетян помочь отправить в отставку Стармера

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев через социальные сети обратился к инопланетянам с призывом убедить британского премьера Кира Стармера покинуть свой пост, передают «Вести».

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По мнению руководителя РФПИ, для достижения этой цели пришельцам не придется прибегать к вторжению или применять продвинутые космические технологии.

Как отметил Дмитриев, внеземным гостям будет достаточно лишь донести до британского политика истинное мнение граждан о его работе. Он уверен, что уход Стармера с должности способен подарить надежду всей западной цивилизации.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорую отставку британского премьера из-за провала на местных выборах.

Британские СМИ предрекли уход Кира Стармера с поста на фоне критической ситуации для правительства.

Напомним, Кир Стармер получил исторически низкую поддержку среди граждан страны.