После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
Дмитриев попросил инопланетян помочь отправить Стармера в отставку
Дмитриев призвал инопланетян помочь отправить в отставку Стармера
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к инопланетянам с просьбой убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
Дмитриев через социальные сети обратился к инопланетянам с призывом убедить британского премьера Кира Стармера покинуть свой пост, передают «Вести».
«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
По мнению руководителя РФПИ, для достижения этой цели пришельцам не придется прибегать к вторжению или применять продвинутые космические технологии.
Как отметил Дмитриев, внеземным гостям будет достаточно лишь донести до британского политика истинное мнение граждан о его работе. Он уверен, что уход Стармера с должности способен подарить надежду всей западной цивилизации.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорую отставку британского премьера из-за провала на местных выборах.
Британские СМИ предрекли уход Кира Стармера с поста на фоне критической ситуации для правительства.
Напомним, Кир Стармер получил исторически низкую поддержку среди граждан страны.