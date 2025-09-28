Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.4 комментария
Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории
Премьер Кир Стармер получил исторически низкую поддержку среди британцев, 79% респондентов высказались против его деятельности, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.
Премьер-министр Британии Кир Стармер стал самым непопулярным главой правительства в истории страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Согласно результатам опроса компании Ipsos, только 13% британцев одобряют работу Сармера на посту премьера, а 79% недовольны им. Телеканал Sky News отметил, что это худший показатель за всю историю таких исследований и ниже антирекордов, которые ранее установили экс-премьеры Риши Сунак в апреле 2024 года и Джон Мейджор в августе 1994 года.
Sky News также сослался на еще один опрос – компании Survation, согласно которому более половины однопартийцев Стармера, а именно 53%, не хотят, чтобы он оставался лидером Лейбористской партии на следующих парламентских выборах.
