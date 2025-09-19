  • Новость часаИтоги выборов губернаторов и заксобраний утвердили во всех регионах
    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Российские войска вошли в Ямполь в ДНР
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Стало известно о коррупционном скандале на ведущей военной верфи Европы
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    14 комментариев
    19 сентября 2025, 11:15 • Новости дня

    Politico: Стармер пышным приемом Трампа не смог добиться отмены пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Пышный государственный прием президента США Дональда Трампа Британии принес рекордные инвестиции, но не обеспечил давно ожидаемого прорыва в сфере торговых пошлин для Британии, сообщает Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и король Карл встретили президента США Дональда Трампа во время официального визита, который сопровождался публичными заявлениями о прочности британско-американских отношений, передает Politico.

    Трамп отметил, что США и Британия «сделали больше добра на планете, чем любые две страны в истории», пообещав, что «мы всегда будем друзьями».

    Однако за внешней демонстрацией дружбы скрываются нерешенные проблемы. Переговоры о снятии 25% тарифов на сталь и алюминий с Британии закончились безрезультатно, и эти пошлины останутся в силе. Кроме того, Стармер в ближайшее время собирается признать государственность Палестины, что вызвало разногласия с Трампом, который заявил, что это одно из немногих расхождений между ними.

    В рамках визита было объявлено о крупных инвестициях и новых соглашениях. Стармер сообщил о подписании сделок на 250 млрд фунтов, в том числе о 30 млрд от американских технологических компаний и о соглашении по развитию технологий, а глава Nvidia пообещал поставить 120 тыс. чипов для новых центров обработки данных в Британии.

    Тем не менее в других сферах Британия не добилась успеха. Стармеру и его команде не удалось добиться отмены пошлин на сталь, что вызывает разочарование среди представителей отрасли и профсоюзов. Помощник генсека профсоюза работников металлургии Community назвал отсутствие прогресса «чрезвычайно разочаровывающим».

    Несмотря на громкие заявления, некоторые эксперты считают, что положительный эффект от визита может быть кратковременным, особенно в свете сохранения тарифов и неопределенности по вопросу поддержки Украины. Помимо этого, внутри страны у Стармера сохраняются сложности: 70% жителей Британии не любят Трампа, и даже позитивные слова от американского президента вряд ли изменят общественное мнение или уладят разногласия внутри Лейбористской партии.

    В то время как команда Стармера видит в визите дипломатическую победу и инструменты для продвижения британских интересов, остается вопрос о том, сможет ли правительство реализовать «особые отношения» на практике, учитывая возможные дипломатические трудности впереди.

    Ранее The New York Times сообщила, что пышный прием в Лондоне не повлиял на взгляды Дональда Трампа по вопросам безопасности, важным для Британии.

    CNN отметил, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Американист Малек Дудаков назвал визит Трампа в Британию клоунадой.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    Трамп заявил о попытках США вернуть контроль над базой Баграм

    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    Комментарии (11)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

    Американист Дудаков: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду и шапито

    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После первого визита в Британию в 2019 году Дональд Трамп не сделал выводов: он все так же ведет себя не по протоколу. Впрочем, «выходки» американца не остаются без ответа со стороны королевской семьи, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал итоги первого дня визита Трампа в Британию.

    «Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

    Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

    Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

    Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

    Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

    Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

    Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

    Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США

    Эксперт Дробницкий: Внесение «Антифа» в список террористов может привести к протестам в США

    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Объявление президентом США Дональдом Трампом «Антифа» террористической организацией похоже на пиар Белого дома, попыткой в глазах своих сторонников жестко отреагировать на убийство Чарли Кирка. Но чрезмерное давление администрации на левых активистов может привести к массовым митингам по всей стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Антифа» – это, по сути, зонтичный бренд для огромного количества объединений и движений по всему миру, деятельность и уставы которых могут даже противоречить друг другу. Поэтому собственно организацию с таким названием глава Белого дома Дональд Трамп не сможет объявить террористической за неимением какого-то конкретного юридического лица. Эта инициатива напоминает попытку запретить зло», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако не отреагировать на убийство Чарли Кирка Трамп тоже не может – в глазах ядерной части республиканского электората это будет выглядеть как откровенная слабость. Таким образом, глава Белого дома может внести в президентский список террористов несколько наиболее активных на территории США организаций левого толка», – продолжил спикер.

    «За этим обязательно последуют аресты активистов, но не более того. Белый дом не решится давить на левых лидеров и спонсоров, включая Сороса, боясь социальных обострений. Тем не менее, таким действиям Трампа будут аплодировать приверженцы лозунга «Make America Great Again». Конгресс же, вероятно, займет нейтральную позицию – для законодателей станет очевидным поверхностный характер происходящего и пиар-цели администрации», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, если Белый дом не соблюдет тонкой грани в гонениях на носителей антифа-идеологии, то это вполне может вылиться в массовые протесты максимально широкого круга организаций, движений и гражданских активистов, обвиняющих Трампа в давлении на демократию. Европейские лидеры же ограничатся аккуратными заявлениями в соцсетях, содержащими косвенные обвинения президента США в проявлении самодержавия», – спрогнозировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Рад сообщить нашим многочисленным патриотам США, что я объявляю больную, опасную, леворадикальную «Антифа» крупной террористической организацией. «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в отношении лиц, финансирующих «Антифа», в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой», – добавил он.

    Президент США неоднократно обвинял левые группы в нагнетании враждебности в отношении консерваторов. Это, по его словам, привело к убийству Чарли Кирка, христианского активиста и сторонника Трампа. При этом, прокуратура Юты пока не обнаружила никаких доказательств связи 22-летнего обвиняемого Тайлера Робинсона с какой-либо организацией левого толка.

    Между тем, экс-президент Барак Обама обвинял главу Белого дома в создании социальной напряженности. В ответ администрация назвала демократа «архитектором политического раскола». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на «войну» со скандальным финансистом Джорджем Соросом и оценивала, решится ли на это глава Белого дома.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Трамп не счел ошибкой приглашение Путина на Аляску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не считает ошибкой приглашение президента России Владимира Путина на Аляску, несмотря на продолжающуюся спецоперацию на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не считает ошибочным свое приглашение российскому президенту Владимиру Путину посетить Аляску, передает РИА «Новости». На этот счет американскому лидеру был задан вопрос на пресс-конференции в Британии, где Трамп находится с официальным визитом.

    Трамп кратко ответил на вопрос журналистов: «Нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что российские власти не оправдали его ожиданий по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что усилия Владимира Путина приводят к росту числа стран, понимающих российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Песков также подчеркнул, что Трамп циничен в хорошем смысле слова, с ним проще договариваться, так как он смотрит на ситуацию с позиции бизнеса.


    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:47 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании российской стороной в вопросе украинского урегулирования

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти России не оправдали его ожиданий по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    В беседе с журналистами Трамп заявил, что российский лидер «подвел его», передает РИА «Новости». «Путин меня подвел. Действительно подвел», – сказал глава Белого дома.

    Ранее Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Газета New York Times писала, что Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:27 • Новости дня
    Трамп снова перепутал Армению и Албанию
    Трамп снова перепутал Армению и Албанию
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, когда упомянул о конфликте с Азербайджаном.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп заявил: «Мы, к примеру, обеспечили урегулирование между Азербайджаном и Албанией», передает ТАСС.

    Американский лидер добавил, что конфликт между этими странами «продолжался многие годы». На самом деле речь шла о противостоянии между Азербайджаном и Арменией, а не Албанией.

    Напомним, в августе американский президент не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире, беседуя с журналистом Марком Левиным. Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    CNN: Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом

    CNN описало визит Трампа в Лондон с подчеркнутой символикой монархии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон его чествовали парадами, роскошным банкетом и королевскими церемониями, сопровождавшимися внешним блеском и традициями, передает CNN.

    Как пишет «Российская газета», агентство CNN описало визит Дональда Трампа в Лондон, акцентируя внимание на его пышности и больших церемониях.

    Особое внимание было уделено позолоте, присутствовавшей повсюду: от королевской кареты до мундиров и сервировки на государственном банкете. По словам самого Трампа, «это действительно одна из величайших почестей в моей жизни».

    Королевская семья организовала для президента США торжественный ужин с участием короля Карла III и будущей королевы Кэтрин, а также парады с военными и волынщиками. CNN отмечает, что монархия Британии стремилась использовать визит для укрепления экономических и оборонных связей с США на фоне собственной зависимости.

    В материале подчеркивается, что современные торжества – это ритуалы ушедшей империи, а нынешняя Британия вынуждена «продавать славу XIX века» в XXI веке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    Дональд Трамп также положил руку на спину Карла III несколько раз, что попало в эфир американских телеканалов.

    Визит Трампа в Британию нацелен на заключение сделок, которые могут помочь экономике страны.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп предложил Стармеру использовать армию против нелегалов

    Трамп посоветовал Стармеру применить армию для борьбы с мигрантами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил премьеру Британии Киру Стармеру рассмотреть применение армии для борьбы с нелегальной миграцией.

    Президент США Дональд Трамп порекомендовал премьер-министру Британии Киру Стармеру рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальными мигрантами, передает ТАСС.

    Трамп на пресс-конференции с главой правительства Британии подчеркнул, что США столкнулись с миллионами нелегально пересекавших границу людей, и связал это с политикой администрации Джо Байдена.

    Говоря о ситуации в Британии, Трамп заявил, что если бы он управлял страной, он бы «остановил» поток нелегальных мигрантов, прибывающих на лодках через Ла-Манш. «И не важно, если вы призовете армию, не важно, какие способы вы будете использовать», – заявил американский президент, добавив, что нелегальная миграция «разрушает страны изнутри».

    По информации МВД Британии, с июля прошлого года по начало августа этого года через пролив Ла-Манш на надувных лодках прибыли 50,2 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель на 13,6 тыс. человек превышает аналогичный период предыдущего года. Только за период с 5 июля 2023 года по 11 августа 2024 года нелегально через Ла-Манш в Британию попали 36 345 человек.

    Волна антимигрантских протестов в августе охватила десятки городов Британии после скандала с размещением беженцев в гостиницах.

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с мигрантами в Британии.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 14:37 • Новости дня
    Мелания Трамп поручила юристам добиться опровержений слухов о связях с Эпштейном

    NBC сообщил о действиях Мелании Трамп по опровержению слухов о связях с Эпштейном

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты супруги бывшего президента США потребовали у СМИ опровержений информации о ее якобы связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Мелания Трамп поручила своим адвокатам принимать меры против публикаций о предполагаемых связях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Как сообщили два источника телеканалу NBC, юристы первой леди добиваются быстрых опровержений от всех, кто распространяет «ложные» или «клеветнические» сведения.

    Пресс-секретарь Мелании Ник Клеменс уточнил, что адвокаты требуют не только опровержений, но и извинений за распространение недостоверной информации. NBC отмечает, что уже появились публикации с признанием ошибочности высказываний и публичными извинениями.

    Ранее из книги британского писателя Эндрю Лоуни было удалено упоминание о знакомстве Дональда и Мелании Трамп через Эпштейна после претензий первой леди. Она также пригрозила Хантеру Байдену иском на миллиард долларов за клевету.

    Джеффри Эпштейну в 2019 году в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

    Через несколько недель он был найден мертвым в тюремной камере, официальная версия – самоубийство, однако в СМИ регулярно обсуждаются различные версии произошедшего.

    В последние месяцы дело Эпштейна вновь вызвало широкий интерес после того, как администрация США не опубликовала новые материалы, а суды отказались рассекретить документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп одобрил решение своей супруги Мелании Трамп обратиться в суд по делу о клевете, связанному с заявлениями Хантера Байдена.

    Мелания Трамп потребовала от Хантера Байдена опровержения высказываний, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

    Странная новость о самоубийстве одной из ключевых свидетельниц по делу Эпштейна, 41-летней Вирджинии Джуффре, обрастает недоверием со стороны общественности и официальных лиц.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:33 • Новости дня
    Суд в Москве продлил арест взятому в плен британскому наемнику

    Суд в Москве продлил арест взятому в плен в Донбассе британскому наемнику Дэвису

    Tекст: Антон Антонов

    Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен, свидетельствуют данные суда в Москве.

    Соответствующее постановление о продлении ареста вступило в силу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен британского наемника под Дзержинском (Торецком). Позднее его этапировали в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз.

    По словам самого Дэвиса, после 16 лет в армии Великобритании и проблем с наркотиками его уволили со службы. Он признался, что ему было сложно найти работу на родине из-за психологических проблем и нестабильности, поэтому он отправился на Украину.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 14:12 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказался за введение пошлин вместо антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, Трамп озвучил такую позицию в ходе обсуждения с Евросоюзом вариантов давления на Россию, передает ТАСС.

    Источники агентства также уточнили, что чиновники стран Группы семи ведут работу над новым пакетом предложений. Они планируют завершить подготовку этих мер в течение двух недель.

    Агентство отмечает, что Евросоюз намерен представить странам – членам пакет санкций против России 19 сентября.

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.

    Комментарии (0)
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    В Кременских лесах обнаружены массовые захоронения украинских солдат
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных
    Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
    Лидер ЛДПР рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    В порту Петербурга нашли полторы тонны кокаина в контейнере с эквадорскими бананами

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам?

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Зеленский оставил Украину без официантов

    На Украине после недавней отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте 18-22 лет более трети работодателей столкнулись с нехваткой рабочей силы. Как выяснили социологи, особо остро проблему ощутили в сфере обслуживания, а также крупные компании. Отток молодежи отмечен и в учебных заведениях. Почему Киев пошел на отмену этих ограничений и как это впоследствии отразится на демографической ситуации и экономике Украины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

