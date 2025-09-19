Politico: Стармер пышным приемом Трампа не смог добиться отмены пошлин

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Британии Кир Стармер и король Карл встретили президента США Дональда Трампа во время официального визита, который сопровождался публичными заявлениями о прочности британско-американских отношений, передает Politico.

Трамп отметил, что США и Британия «сделали больше добра на планете, чем любые две страны в истории», пообещав, что «мы всегда будем друзьями».

Однако за внешней демонстрацией дружбы скрываются нерешенные проблемы. Переговоры о снятии 25% тарифов на сталь и алюминий с Британии закончились безрезультатно, и эти пошлины останутся в силе. Кроме того, Стармер в ближайшее время собирается признать государственность Палестины, что вызвало разногласия с Трампом, который заявил, что это одно из немногих расхождений между ними.

В рамках визита было объявлено о крупных инвестициях и новых соглашениях. Стармер сообщил о подписании сделок на 250 млрд фунтов, в том числе о 30 млрд от американских технологических компаний и о соглашении по развитию технологий, а глава Nvidia пообещал поставить 120 тыс. чипов для новых центров обработки данных в Британии.

Тем не менее в других сферах Британия не добилась успеха. Стармеру и его команде не удалось добиться отмены пошлин на сталь, что вызывает разочарование среди представителей отрасли и профсоюзов. Помощник генсека профсоюза работников металлургии Community назвал отсутствие прогресса «чрезвычайно разочаровывающим».

Несмотря на громкие заявления, некоторые эксперты считают, что положительный эффект от визита может быть кратковременным, особенно в свете сохранения тарифов и неопределенности по вопросу поддержки Украины. Помимо этого, внутри страны у Стармера сохраняются сложности: 70% жителей Британии не любят Трампа, и даже позитивные слова от американского президента вряд ли изменят общественное мнение или уладят разногласия внутри Лейбористской партии.

В то время как команда Стармера видит в визите дипломатическую победу и инструменты для продвижения британских интересов, остается вопрос о том, сможет ли правительство реализовать «особые отношения» на практике, учитывая возможные дипломатические трудности впереди.

Ранее The New York Times сообщила, что пышный прием в Лондоне не повлиял на взгляды Дональда Трампа по вопросам безопасности, важным для Британии.

CNN отметил, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

Американист Малек Дудаков назвал визит Трампа в Британию клоунадой.