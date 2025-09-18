CNN описало визит Трампа в Лондон с подчеркнутой символикой монархии

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет «Российская газета», агентство CNN описало визит Дональда Трампа в Лондон, акцентируя внимание на его пышности и больших церемониях.

Особое внимание было уделено позолоте, присутствовавшей повсюду: от королевской кареты до мундиров и сервировки на государственном банкете. По словам самого Трампа, «это действительно одна из величайших почестей в моей жизни».

Королевская семья организовала для президента США торжественный ужин с участием короля Карла III и будущей королевы Кэтрин, а также парады с военными и волынщиками. CNN отмечает, что монархия Британии стремилась использовать визит для укрепления экономических и оборонных связей с США на фоне собственной зависимости.

В материале подчеркивается, что современные торжества – это ритуалы ушедшей империи, а нынешняя Британия вынуждена «продавать славу XIX века» в XXI веке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

Дональд Трамп также положил руку на спину Карла III несколько раз, что попало в эфир американских телеканалов.

Визит Трампа в Британию нацелен на заключение сделок, которые могут помочь экономике страны.