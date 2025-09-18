  • Новость часаВ Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    Верховный лидер Афганистана запретил интернет
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Спецслужбы Польши признали поражение жилого дома ракетой из F-16
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    18 сентября 2025, 11:05 • Новости дня

    Sky News: Визит Трампа изменит экономику Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США начал визит в Британию с торжественной встречи и ланча с королем и королевой, уделив особое внимание развитию экономических соглашений, пишет Sky News.

    Визит Дональда Трампа в Британию нацелен на заключение сделок, которые могут помочь экономике страны, пишет Sky News.

    Перед вылетом из США Трамп на лужайке Белого дома сообщил журналистам: «Это встреча с принцем Чарльзом и Камиллой, они мои друзья уже давно… у вас будут отличные фотографии, это будет красивое событие».

    Британия подготовила для бывшего президента торжественный прием с военной церемонией, обедом с королем и королевой, а также воздушным шоу Red Arrows. Трамп уже успел сделать множество памятных снимков, которыми сможет любоваться во время обратного полета. Как отмечает издание, Великобритания славится такими пышными церемониями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелания Трамп и супруга Карла III появились на мероприятии в одежде цветов флага Украины. Дональд Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой памятными подарками. Мелания Трамп высказала свою позицию по конфликту на Украине через заявление мужа.

    15 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Песков: Москва слышала слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине «иссякает» и он рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Москве слышали эти заявления. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему готова решать конфликт на Украине переговорным путем, однако процесс, по его мнению, затягивает Киев, а европейские страны ему препятствуют, передает ТАСС.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями. Кроме того, президент США заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    15 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

    Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    16 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

    Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В большинстве случаев американским леволиберальным СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и выплатить Дональду Трампу компенсацию. Президент США выставит это как свою победу. Но его ключевая проблема останется нерешенной, так как мейнстримная пресса продолжит публиковать домыслы и фейки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал иск Трампа на 15 млрд долларов против The New York Times.

    «Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

    «Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

    Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

    Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

    Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

    «Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

    «The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

    В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    17 сентября 2025, 19:18 • Новости дня
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США

    Диспетчеры приказали лайнеру Spirit 1300 экстренно изменить курс

    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В небе над Лонг-Айлендом борт Дональда Трампа опасно приблизился к рейсовому лайнеру, что вынудило диспетчеров немедленно скорректировать его маршрут.

    Инцидент произошел во время перелета президента США Дональда Трампа в Британию, сообщает агентство Блумберг.

    Самолет Трампа оказался опасно близко к пассажирскому лайнеру Spirit 1300, летевшему из Форт-Лодердейла в Бостон.

    Диспетчер обратился к экипажу Spirit 1300 со словами: «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас».

    Сближение воздушных судов произошло в районе Лонг-Айленда.

    Трамп направлялся в Британию со вторым государственным визитом. В Лондоне на среду запланирована масштабная акция против американского президента.

    Первый государственный визит Трампа в Британию состоялся в 2019 году, когда также прошел крупный митинг против его приезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника. В 2024 году лайнер Дональда Трампа совершил экстренную посадку в американском штате Монтана.

    16 сентября 2025, 23:11 • Новости дня
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций

    В ЕК перечислили отрасли России, против которых направлен 19-й пакет санкций

    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    «Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от продажи ископаемого топлива, финансирует кровопролитие на Украине», – написала глава ЕК в соцсети Х.

    Она пояснила, что ЕК стремится положить конец кровопролитию, поэтому предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен также отметила, что провела очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.


    16 сентября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    @ Bruno Rocha/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал компенсацию в размере не менее 15 млрд долларов в новом иске против New York Times по обвинению в клевете.

    Трамп подал иск о клевете против газеты, пишет Financial Times. Он обвиняет издание в распространении ложной информации и называет его «рупором» Демократической партии. В тексте иска отмечается, что газета «предала журналистские идеалы честности и объективности», а публикации СМИ якобы являются частью кампании по злонамеренному искажению его репутации.

    Иск касается статей, основанных на книге «Счастливчик-неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха» (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success), авторами которой являются журналисты Русс Бюттнер и Сюзанна Крейг.

    Один из материалов Трамп называет «клеветническим, злонамеренным и ложным». Также в иске упоминается критика авторов книги за освещение его роли в успехе телешоу The Apprentice.

    В документе заявляется, что подобные публикации являются частью «многолетней преднамеренной и злонамеренной клеветы», в нем приведены обвинения в вмешательстве в избирательный процесс – в частности, из-за поддержки NYT кандидата Камалы Харрис на выборах 2024 года.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. Ранее ABC News и CBS News выплатили ему компенсации по другим искам.

    В июле Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    17 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ФРС США объявила о снижении ставки федрезерва

    Tекст: Ирма Каплан

    Снижение ставки федрезерва происходит в США впервые за девять месяцев и составляет 1/4 процентного пункта, продолжая балансировать на показателях занятости и инфляции, сказано в пресс-релизе Федерально резервной системы (ФРС).

    «В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 1/4 процентного пункта с 4 до 4 -1/4 процента. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков», – сказано в релизе.

    В ФРС уточнили: последние показатели говорят о том, что в первой половине 2025 года рост экономической активности в США замедлился, как и рост числа рабочих мест, а уровень безработицы вырос, хотя и остается низким. Однако инфляция ускорилась и остается несколько повышенной.

    Комитет ФРС отметил, что стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, при этом неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал главу ФРС  Джерома Пауэлла снизить ставку или оставить должность. Джером Пауэлл, однако, сообщал коллегам о намерении завершить свой мандат, несмотря на давление президента Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне 4,25 – 4,5% годовых. В сентябре нефть подешевела после двух дней роста в ожидании решений ФРС США.

    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации