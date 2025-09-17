Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками

Tекст: Ирма Каплан

Британский король был в приподнятом настроении и подшутил над Трампом, когда они осматривали почетный караул в Виндзорском замке. Президент США явно наслаждался церемонией приветствия и неоднократно благодарил хозяев и даже полковника Грина, которому несколько раз сказал «Спасибо, огромное спасибо».

Когда гвардеец поднес меч к высокой черной шапке, которая называется bearskin (медвежья шкура), давая сигнал к окончанию осмотра, король предупредил Трампу: «Осторожно, меч», что вызвало у них обоих смех, пишет Daily Mail.

Король и президент США затем присоединились к королеве, принцу Уильяму и Кейт, чтобы поприветствовать Дональда Трампа и его супругу Меланью. По словам специалиста по чтению по губам, Трамп при встрече с Кейт сказал «Ты прекрасна».

Король Карл и королева Камилла подарили президенту Трампу флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации, 20 января 2025 года. К нему прилагался том в кожаном переплете ручной работы, специально изготовленный Королевской переплетной мастерской в Виндзорском замке в честь празднования 250-летия Провозглашения независимости.

Первой леди США подарили чашу из серебра и эмали, изготовленную с использованием традиционных серебряных техник североирландской художницей Карой Мерфи и украшенную гербом Ее Величества, а также персонализированную сумочку Anya Hindmarch.

Согласно традиции, их Величества также подарили Трампам серебряную рамку для фотографии, на которой выгравирован их совместный герб. В ответ Трамп и Первая леди США вручили королю Чарльзу точную копию меча президента Эйзенхауэра. Королева Камилла также получила великолепную винтажную брошь в виде цветка из 18-каратного золота, бриллиантов и рубинов от Tiffany & Co.

Напомним, в 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в небе над Лонг-Айлендом борт Дональда Трампа, летевший в Британию,

опасно приблизился к рейсовому лайнеру, что вынудило диспетчеров немедленно скорректировать его маршрут.