Трамп испортил Елизавете II лужайку

Королева Великобритании и Австралии Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент Дональд Трамп «испортил ей лужайку».

Как сообщил близкий к премьеру источник, Елизавета II заявила Моррисону: «Посмотрите на мою лужайку. Она испорчена».

Как пишет Sunday Times, это произошло из-за того, что вертолеты Трампа дважды в день приземлялись перед Букингемским дворцом, передает РИА «Новости».

В июне Елизавета II провела прием Трампа в Букингемском дворце. При этом Трамп не узнал свой же подарок Елизавете II.

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