Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II провела прием президента США Дональда Трампа и первой леди Меланьи в Букингемском дворце.

Трампа на лужайке у дворца встретил наследный принц Чарльз вместе с супругой Камиллой, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News. Американский лидер прилетел ко дворцу на вертолете.

У входа Трамп встретила сама королева, на ней был бирюзовый костюм и шляпка. Меланья Трамп и герцогиня Корнуоллская выбрали наряды в розовой гамме.

Напомним, Трамп перед приземлением президентского самолета в Соединенном Королевстве назвал мэра Лодона Садика Хана «законченным неудачником», который «ужасно работает» на своем посту. Так он отреагировал на то, что Хан сравнил риторику Трампа и европейских правых политиков с риторикой фашистов.

В мэрии Лондона назвали слова американского лидера «детскими оскорблениями».