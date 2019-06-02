Мэр Лондона раскритиковал Трампа за риторику «фашистов ХХ века»

Президент США Дональд Трамп для сплочения своих сторонников использует язык «фашистов ХХ века», заявил мэр британской столицы Садик Хан.

«Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые в настоящее время набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям», – передает слова Хана RT.

Он считает, что такой же риторикой злоупотребляют премьер Венгрии Виктор Орбан, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также экс-лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж.

Хан заявил, что политики в Европе используют «зловещие» способы донесения сути своей позиции до избирателей.

Заявление Хан сделал в преддверии визита Трампа в Великобританию 3-5 июня.

Ранее Трамп призвал Лондон не платить Евросоюзу порядка 50 млрд долларов отступных по Brexit.