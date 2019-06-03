В мэрии Лондона ответили на оскорбления Трампа

Представитель мэра Лондона Садика Хана назвал «детскими оскорблениями» высказывания президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего главу британской столицы.

Представитель Садика Хана отметил, что речь идет о «детских оскорблениях, недостойных президента США».

«Садик представляет прогрессивные ценности Лондона и нашей страны… Дональд Трамп является наиболее ярким примером растущей крайне правой угрозы, которая подвергает риску базовые ценности, выработанные либеральными демократиями за более чем 70 лет», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

Ранее Трамп перед приземлением президентского самолета в Соединенном Королевстве назвал мэра Лодона «законченным неудачником», который «ужасно работает» на своем посту. Так он отреагировал на то, что Хан сравнил риторику Трампа и европейских правых политиков с риторикой фашистов.